"دبي للإحصاء": 3.91% انخفاضاً في التضخم السنوي خلال فبراير 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مركز دبي للإحصاء إن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.91% في شهر فبراير 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، مع انخفاض أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.09% و قسم النقل بنسبة 7.26% وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.87% .

وذكر المركز في بيان صحافي أن قسم الملابس وملبوسات القدم انخفض بدوره بنسبة 9.65% وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.99% وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.70% و قسم الاتصالات بنسبة 0.40% وقسم الصحة بنسبة 0.23%.

في حين ارتفع المؤشر السنوي لكل من قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.36% وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.03% وقسم التبغ بنسبة 2.81% وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

إلى ذلك انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر فبراير 2019 مقارنة بشهر يناير 2018 بنسبة 0.45% وفقاً لبيانات المركز.