كلمة السر لمرة واحدة

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

في إطار حماية التعاملات المالية المصرفية، تعتمد البنوك على نظام تكوين كلمة سر تستخدم لمرة واحدة وإرسالها إلى رقم الهاتف المحمول في كل مرة يجري فيها المتعامل المعاملات المالية التي تتمثل في تحويل مبالغ نقدية، وسداد الفواتير، وتغيير كلمة السر الخاصة بك، وتكوين كلمة سر جديدة عند نسيان الكلمة القديمة، والاشتراك في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للأفراد، وغيرها من الإجراءات والمعاملات الأخرى.

ولن يُسمح للمتعامل بالمضي قدماً في العملية، إلا إذا أدخل كلمة السر التي تستخدم لمرة واحدة. وتوفر هذه الطريقة في التوثيق مستويات إضافية من الأمن، وتحول دون قيام أشخاص غير مخولين بإجراء هذه المعاملات على الحساب المصرفي. ويتم إرسال هذه الكلمة عند طلب إجراء المعاملة مع اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة، إذ يعمل النظام على تكوين كلمة المرور لمرة واحدة بشكل عشوائي وسريع، ثم يرسلها إلى رقم هاتفك المحمول أو إلى البريد الإلكتروني بالنسبة لبعض البنوك.