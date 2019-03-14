«دبي الدولي» يتخطّى «لندن هيثرو» بـ 13.7 مليون مسافر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهر التقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي أن مطار دبي الدولي حافظ خلال عام 2018 على مركزه كأكبر مطار دولي في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، وذلك للعام الخامس على التوالي، ليتخطى نظيره البريطاني «لندن هيثرو» بنحو 13.7 مليون مسافر.

ووفقاً للتقرير الذي صدر، أمس، فقد وصل إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى 89 مليون مسافر في عام 2018، فيما تعامل مطار «لندن هيثرو»، المصنّف ثانياً في قائمة أكبر المطارات الدولية في العالم مع نحو 75.3 مليون مسافر، ووصل عدد المسافرين في مطار «هونغ كونغ»، المصنف في المركز الثالث، إلى 74.3 مليون مسافر.

كما احتفظ مطار دبي الدولي بالمركز الثالث عالمياً في إجمالي أعداد الركاب «المحليين والدوليين معاً»، بعد مطاري «هارتسفيلد أتلانتا» الأميركي، و«بكين العاصمة» الصيني، كما حل «دبي الدولي» في المركز الرابع عالمياً في حجم الشحن الجوي الدولي، بعد أن تعامل مع 2.46 مليون طن من البضائع.

واستطاع مطار دبي الدولي إزاحة نظيره «لندن هيثرو» عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين خلال عام 2014، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة، منذ بدء النقل الجوي التجاري في العالم.

يشار إلى أن مطار دبي الدولي، الذي افتتح في 30 سبتمبر عام 1960، استقبل المسافر رقم «مليار» في 20 ديسمبر 2018.

ووفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات، فإن مطار دبي الدولي يحافظ كذلك على موقعه، كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم من حيث السعة المقعدية التي توفرها الرحلات المجدولة.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 90 مليون مسافر، فيما تعمل مؤسسة دبي للمطارات على خطة جديدة، أطلقت عليها «دي إكس بي بلس»، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023.