30 مصنعاً تبدأ عملياتها التشغيلية في «دبي الصناعي» خلال 2019

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المدير العام لمجمع دبي الصناعي، سعود أبوالشوارب، إنه من المقرر أن تباشر 30 مصنعاً جديداً عملياتها التشغيلية بالمجمع خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن بعض تلك المصانع تباشر حالياً العمليات التحضيرية للإعلان عن العمليات التشغيلية لها، سواء خلال فترات قريبة مقبلة، أو خلال الربع الأخير من العام.

وأضاف أبوالشوارب، في تصريحات على هامش افتتاح «مجموعة المدينة للتوزيع وتجارة التجزئة»، مصنع مخبوزات ومستودعات في المجمع، أول من أمس، باستثمارات تجاوز 200 مليون درهم، أن «المصانع التي تباشر عملياتها التشغيلية تشمل قطاعات مختلفة، أبرزها التجزئة وإعادة التدوير»، مبيناً أن «قطاع تجارة التجزئة يستأثر حالياً بـ7% من إجمالي الشركات الموجودة بالمجمع، التي تصل حالياً إلى 700 شركة».

ولفت إلى أن مجموعة «المدينة للتوزيع والتجزئة» افتتحت العمليات التشغيلية لمصنعها الجديد، إضافة إلى مستودعات لسلع غذائية تشمل منتجات مبردة وسلع عامة، فضلاً عن مستودعات لمنتجات إلكترونية تختص بتوزيعها في أسواق الدولة، لافتاً إلى أن «المجموعة جمعت عملياتها التشغيلية في منطقة المجمع على مساحة أرض يبلغ مجملها 700 ألف قدم مربعة».

وبيّن أبوالشوارب أن المقر الجديد لـ«مجموعة المدينة» يشمل المكاتب الرئيسة للمجموعة، ومركز التوزيع المركزي الذي يخدم جميع الإمارات.

وأوضح أن إدارة المجمع تهتم حالياً باستقطاب العديد من الشركات التي تعمل في تجارة التجزئة والأغذية، لتمارس مهامها التشغيلية من المجمع، للاستفادة من مواقع قريبة من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم، بما يمكّنها من التوزيع المباشر لمنتجاتها من الأغذية لكل أسواق الدولة.

وأشار إلى أن «المجمع» يستعد خلال أيام لإطلاق مشروع جديد لشركة تختص بعمليات إعادة التدوير، خصوصاً للأجهزة الإلكترونية، على نطاق موسع في منطقة الشرق الأوسط، ليباشر أعماله التشغيلية انطلاقاً من «المجمع».

بدوره، قال المدير العام لمجموعة «المدينة»، عبدالله بويل، إن إطلاق مقرنا الرئيس الجديد، الذي يضم جميع أعمالنا تحت مظلة واحدة في مجمع دبي الصناعي، يعد خطوة استراتيجية نحو المرحلة المقبلة من النمو، وستباشر المجموعة تشغيل وإدارة عملياتها من مقرها الرئيس الجديد، الذي يتضمن مركز التوزيع الذي سيزود أكثر من 100 فرع من فروع «هايبر ماركت المدينة» في الإمارات، بجميع منتجات المجموعة من سلع استهلاكية.