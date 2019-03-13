كيف تستأجر منزلاً جديداً بدبي في خطوة واحدة؟!

المصدر: سلطان بن مجرن

في البداية أود أن أعبر عن امتناني لصحيفة «الإمارات اليوم» لإفساح المجال لي لكتابة المقالة الافتتاحية لهذه الصفحة العقارية المتخصصة، التي تنشر للمرة الأولى في الصحيفة.

موضوعنا يرتكز على سؤال يتعلق بكيفية الاستئجار في دبي، والانتقال إلى منزل جديد في خطوة واحدة.

بداية، أود الإشارة إلى أنه منذ إعطاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إشارة البدء للعدّ التنازلي للسنوات الثلاث المتبقية من استكمال تطبيق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، بدأت دائرة الأراضي والأملاك العمل على تسريع الخطى نحو مزيد من الأتمتة لتسهيل الأمر على المستخدمين عبر منصة «دبي الآن».

وعملت الدائرة فوراً على إعادة تصميم تجربة المتعامل لخدمات «أراضي دبي» على المنصة، التي تأتي تحت عنوان «الانتقال إلى منزل جديد»، والهدف أن يستطيع المتعامل القيام بكل الخدمات المتعلقة في خطوة واحدة، بدءاً من البحث عن المنزل، ووصولاً إلى الاستقرار فيه.

وقد حرصت الدائرة على توفير المعلومات بشكل كامل للمتعامل، فمن الصفحة الأولى يستطيع المستأجر معرفة الخطوات كافة، ومن الأشياء الأساسية في التطبيق أو المنصة يعرف أن كل الأطراف موثوقة المعرفة، لأن الجميع يدخل بياناته الأساسية إلى النظام، وهو ما يعرف بالهوية الرقمية المبنية على مستندات أساسية.

وتهدف الدائرة من وراء أتمتة هذه العمليات إلى استحداث وفر يقدر بـ1.6 مليون ساعة مهدرة في الإجراءات المتعلقة باستئجار منزل، بما يوازي كلفة تقدر بـ50 مليون درهم، بحسب الدراسات المبدئية للعائد من هذه الخدمة، إذ من المتوقع أن تخفّض الخدمة عدد الزيارات التقليدية التي يتم من خلالها الاستئجار، من ثماني زيارات إلى زيارة واحدة تكون بهدف تقييم المنزل المراد استئجاره فقط.

أما أولى الخطوات فهي البحث عن المنزل وتحديده، إذ تم الربط مع شركة دبي لإدارة الأصول التابعة لـ«دبي القابضة»، وذلك كمرحلة أولى، حيث يتم الضغط على كلمة «استئجار»، ويتم التحكم في خيارات البحث من خلال المحددات المتعلقة بعدد الغرف والسعر وغيرهما، وبعد تحديد العقار يتم التوافق على السعر بين المالك والمستأجر.

بعد التوافق بين طرفي العلاقة الإيجارية، يتم إنشاء «عقد إيجاري رقمي»، يمكن توقيعه وتسجيله عبر النظام، إضافة إلى أن من الممكن أيضاً عبر النظام، أن يتم الاشتراك في خدمة الكهرباء والمياه وخدمات الإنترنت، بناء على العقد الإيجاري المعتمد والمسجل.

ومن المهم الانتباه إلى أن النظام يمكّن المتعامل كذلك من اختيار العديد من الخدمات الإضافية المساعدة، التي تؤهله إلى الانتقال للعيش في مسكنه الجديد بشكل سلس، ومنها التنظيف، والصيانة، والصبغ، كما يمكن للمتعامل أن يدفع لهذه الشركات بشكل مباشر.

الدائرة تهدف من أتمتة

المعاملات الإيجارية

إلى تحقيق وفر بـ1.6

مليون ساعة مهدرة

في الإجراءات

التقليدية.

المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي