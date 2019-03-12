"الطيران المدني": لن نتردد في توقيف استخدام "بوينغ 737 ماكس" إذا تطلب الامر ذلك

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي ان هيئة الطيران المدني تعمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران في الولايات المتحدة ومع شركة بوينج لجمع مزيد من المعلومات حول حادثة سقوط الطائرة الاثيوبية من طراز بوينج 737 ماكس 8 كما تواصلت مع شركة الخطوط الجوية الاثيوبية للحصول على مزيد من المعلومات بشان الحادث مشيرا الى ان الهيئة تقوم حاليا بتقييم الموقف لاتخاذ الاجراء اللازم في الوقت المناسب.

وأضاف السويدي للامارات اليوم ان الهيئة لن تتردد في توقيف استخدام هذا الطراز في الدولة اذا تطلب الامر ذلك حفاظا على اعلى معايير امن وسلامة الركاب في الدولة.

"الطيران المدني" تنضم إلى التحقيقات التي تجريها "بوينغ" بحادث تحطم الطائرة الإثيوبية