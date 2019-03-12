3.41 مليارات درهم مساهمات «أدنيك» في اقتصاد أبوظبي خلال 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري، أمس، أن مراكز المعارض التابعة للمجموعة حققت مساهمات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد إمارة أبوظبي، بلغت 3.41 مليارات درهم خلال عام 2018، لترتفع بذلك قيمة المساهمة الاقتصادية الكلية منذ تأسيس الشركة في عام 2005 إلى 32 مليار درهم.

وقال الظاهري خلال مؤتمر صحافي لإعلان نتائج الشركة خلال عام 2018، إن الشركة حققت رقماً قياسياً في عدد الفعاليات التي استضافتها في مراكزها المختلفة، والتي وصلت إلى 502 فعالية مقارنة بـ442 فعالية في عام 2017، ليرتفع بذلك عدد الفعاليات التي استضافتها مراكز الشركة في الدولة إلى 3390 منذ تأسيسها قبل 14 عاماً.

وأضاف أن مراكز «أدنيك» في الدولة استقبلت في 2018 أكثر من مليوني زائر من أنحاء العالم، ما يرفع العدد الإجمالي لزوّار تلك المراكز منذ تأسيسها إلى أكثر من 17.5 مليون زائر، مشيراً إلى ان أنشطة المجموعه أسهمت العام الماضي في دعم ما يزيد على 20 ألف وظيفة في مختلف القطاعات الاقتصادية المساندة، فضلاً عن إشغال 473 ألفاً و454 ليلة فندقية في الدولة.

وبين الظاهري أن مراكز الشركة استضافت العام الماضي 57 معرضاً عالمياً ومحلياً مقارنة مع 54 معرضاً في عام 2017، كما شهد عام 2018 تنظيم تسعة معارض تُقام للمرة الأولى في مراكز الشركة التي استضافت 19 مؤتمراً عالمياً للاتحادت المهنية المتخصصة أقيم بعضها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط مقارنة مع 14 مؤتمراً في عام 2017.

وأكد الظاهري رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» أن «أدنيك» تراقب أسعار تأجير المساحات التي تضعها الجهات المنظمة لمختلف المعارض لضمان عدم وجود مغالاة فيها، بهدف إقامة صناعة معارض قوية ومستدامة في أبوظبي.

وذكر أنه لا توجد خطط لدى «أدنيك» للاستحواذ على أي مراكز معارض خارج الدولة، لافتاً إلى أن الشركة تركز حالياً على تطوير ودعم البنية التحتية لمراكز المعارض التابعة لها في أبوظبي.

من جهتها، قالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، نورة بنت محمد الكعبي، إن «أدنيك» تواصل مسيرتها الرامية لتطوير قطاع سياحة الأعمال في أبوظبي، الذي يعد أحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية لعام 2030، حيث استطاعت على مدار الـ14 عاماً الماضية تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي.

زيادة في توطين الوظائف

قال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجموعة الشركات التابعة لها، حميد مطر الظاهري، إن معدلات توظيف الكوادر الإماراتية شهدت ارتفاعاً لتصل مع نهاية العام الماضي الى 72% مقارنة مع نسبة 69% في عام 2017، في حين بلغت نسبة التوطين في المناصب العليا بالشركة 85%، مشيراً الى وجود العديد من البرامج والخطط لزيادة معدلات التوطين، خصوصاً أن صناعة المعارض تُعد صناعة حديثة في الدولة.

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مليار درهم مساهمة «أدنيك» الاقتصادية منذ تأسيسها.