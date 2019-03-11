1256 رحلة يومية للناقلات الوطنية في فبراير

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت المؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران «أو إيه جي»، بأن الناقلات الإماراتية: «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران»، سيّرت 35 ألفاً و178 رحلة جوية إلى مختلف المطارات العالمية خلال فبراير الماضي، أي 1256 رحلة في اليوم الواحد.

وأوضحت «أو إيه جي»، في بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن «طيران الإمارات» شغلت وحدها 15 ألفاً و716 رحلة جوية ذهاباً وإياباً خلال فبراير 2019، تلتها «الاتحاد للطيران» بمعدل 6710 رحلات، فيما وصل إجمالي عدد رحلات «العربية للطيران» إلى 6435 رحلة جوية، انطلاقاً من مراكز عملياتها في الشارقة ومصر والمغرب، بينما سجلت شركة «فلاي دبي» بدورها 6317 رحلة جوية.

إلى ذلك، كشفت بيانات «أو إيه جي» أن إجمالي عدد الرحلات الجوية المنتظمة، لجهة المغادرة فقط من أبرز المطارات الإماراتية، وصل إلى 22 ألفاً و740 رحلة جوية مغادرة خلال فبراير من العام الجاري، منها 15 ألفاً و31 رحلة في مطار دبي الدولي، و4844 رحلة في مطار أبوظبي الدولي، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المغادرة من مطار الشارقة الدولي 2865 رحلة جوية.