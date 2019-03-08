مساهمو «تبريد» يقرّون أرباحاً نقدية بقيمة 9.5 فلوس للسهم عن 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

صادق مساهمو الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، على قرار توزيع أرباح نقدية بقيمة 9.5 فلوس للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 19% مقارنةً بعام 2017.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنه تمت المصادقة على قرار توزيع الأرباح النقدية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، خالد عبدالله القبيسي، إن «(تبريد) حققت نتائج قوية على الصعيدين المالي والتشغيلي، حيث دأبت الشركة في السنوات الأخيرة على تقديم عوائد مجزية لمساهميها، واستمرت في تبنّي هذا النهج في عام 2018 أيضاً».

وأضاف أن «النمو الذي أحرزته الشركة أسهم في استحقاق مكانتها بجدارة لأدائها المتميز الذي ساعد على تأمين أول فرصة لتوسع أعمال الشركة خارج دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن «الشركة وقعت اتفاقية لمدة 30 عاماً لتوفير خدمات التبريد لمدينة أمارافاتي، العاصمة الجديدة لولاية أندرا براديش في الهند».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ«تبريد»، جاسم حسين ثابت، إن «الشركة سجلت ارتفاعاً في إيراداتها بلغ 1.4 مليار درهم»، مضيفاً «تمنحنا القوة المالية التي تتمتع بها الشركة، والتي انعكست في بيان الميزانية العمومية القوي والإيرادات والتدفقات النقدية الثابتة، القدرة على توسيع نطاق تواجد الشركة وتنمية أعمالها، إلى جانب تقديم عوائد مجزية للمساهمين». وكانت «تبريد» أفصحت في وقت سابق عن نتائجها المالية للعام الماضي، إذ سجّلت زيادة في الأرباح الصافية بواقع 7% بلغت 427.6 مليون درهم.

وجاءت هذه الزيادة نتيجةً لإضافة 39 ألف طن تبريد من التوصيلات الجديدة، حيث بلغ إجمالي ما توفره الشركة لعملائها ما يفوق المليون طن تبريد في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.