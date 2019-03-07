4.38مليارات درهم صافي أرباح «نخيل» في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت شركة «نخيل» أرباحاً صافية بقيمة 4.38 مليارات درهم في 2018.

وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى أن إجمالي حقوق الملكية للشركة تضاعف خلال السبع سنوات الأخيرة، ليصل في ديسمبر 2018 إلى 49 مليار درهم، مقارنة مع 24 مليار درهم في نهاية عام 2011.

وفي إطار أعمالها الرئيسة في قطاع التطوير السكني، قامت «نخيل» في 2018، بتسليم أكثر من 657 وحدة عقارية (أراضٍ ووحدات سكنية)، ليصل إجمالي عدد الوحدات المسلّمة منذ عام 2010، إلى 13 ألفاً و367 وحدة عقارية.

كما أطلقت الشركة في 2018، مشروعات سكنية جديدة، بما في ذلك مشروع «أبراج التنين»، المكون من برجين سكنيين توأمين، يضمان شققاً عصرية ومجموعة جديدة من المنازل في «جميرا بارك»، مع المزيد من الخطط بما يتناسب مع متطلبات السوق.

وتواصل الشركة تركيزها على تنمية محفظة أعمالها في قطاعات التجزئة والضيافة والتأجير السكني، التي حققت أداء قوياً في 2018، بإيرادات بلغت قيمتها 2.5 مليار درهم من محفظة مشروعاتها المتنامية.

وتستهدف شركة «نخيل» نمواً مستداماً في العائدات السنوية المتكررة خلال السنوات الخمس المقبلة، جزءاً من استراتيجيتها للنمو المستدام، وذلك عبر مجموعة من المشروعات التي سيتم إنجازها في غضون الأشهر الـ18 المقبلة إلى عامين، والتي ستسهم في الزيادة المتوقعة بمجرد تشغيلها بالكامل، من بينها «نخيل مول»، و«ذا بالم تاور» (فندق سانت ريجيس) في «نخلة جميرا»، والسوق الليلي في «جزر ديرة»، وفندق «بريمير إن»، ومجمع المعارض في «مدينة التنين»، وفندق «أفاني» في «ابن بطوطة مول»، و«سوق ورسان» في «قرية ورسان»، و1500 فيلا في مجتمع «ند الشبا»، ومنتجعان (ريو وسنتارا) في «جزر ديرة».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، علي راشد لوتاه: «نركز في الفترة الحالية على النمو المستدام للمدى الطويل، من خلال الاستمرار في التوسع في قطاعات التجزئة والضيافة والتأجير السكني، وذلك بما يتماشى مع أهدافنا ورؤية إمارة دبي. ونتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وضع ثقته في شركة (نخيل) لتسهم بدورها في تحقيق رؤية دبي».

وتشمل محفظة «نخيل» الحالية والمستقبلية 19 مشروعاً للتجزئة بمساحة 17 مليون قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير، و18 فندقاً ومنتجعاً، وشققاً سكنية مخدومة توفر 6600 غرفة في ما بينها، و24 نادياً ومطعماً في دبي.

ونمت مساحات التجزئة التشغيلية للشركة لتصل إلى أكثر من خمسة ملايين قدم مربعة في عام 2018 وذلك مع افتتاح «ذي بونيت»، الوجهة البحرية الجديدة للترفيه والمطاعم في «نخلة جميرا»، التي ستنعكس إيراداتها بدءاً من عام 2019، وهناك أيضاً ثلاثة ملايين قدم مربعة أخرى من مساحات التجزئة، التي من المتوقع أن تضاف هذا العام إلى محفظة الشركة.