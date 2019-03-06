«طيران الإمارات» تطلق عروضاً على العطلات الموسمية القصيرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «طيران الإمارات» عروضاً سعرية خاصة في دولة الإمارات، للسفر إلى وجهات مختارة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن هذه العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من يوم أمس، لغاية 14 مارس الجاري، على أن يتم السفر حتى 30 نوفمبر 2019.

وبحسب البيان، تبدأ أسعار السفر في الدرجة السياحية من دبي إلى العاصمة الأردنية عمّان من 1695 درهماً، وإلى مدينة سيدني الأسترالية من 5595 درهماً، وإلى مدينة لوس أنجلوس الأميركية من 4745 درهماً، وإلى ماليه في جزر المالديف من 2745 درهماً، وإلى مدينة بوكيت التايلاندية من 2745 درهماً، وإلى سنغافورة من 1945 درهماً، وإلى مدينة فيينا النمساوية من 2595 درهماً، وإلى مدينة ميونيخ الألمانية من 2635 درهماً، وإلى مدينة مانشستر البريطانية من 2795 درهماً، وإلى مدينة نيس الفرنسية من 3095 درهماً.

أما أسعار السفر في درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 6395 درهماً إلى عمّان، ومن 18995 درهماً إلى سيدني، ومن 23995 درهماً إلى لوس أنجلوس، ومن 6795 درهماً إلى ماليه، ومن 10995 درهماً إلى بوكيت، ومن 13995 إلى سنغافورة، ومن 14495 درهماً إلى فيينا، ومن 15995 درهماً إلى ميونيخ، ومن 16995 درهماً إلى مانشستر، ومن 16995 درهماً إلى نيس.

وبحسب «طيران الإمارات»، فإنه يمكن للمسافرين إلى ماليزيا الحجز مع «الإمارات للعطلات» للاستفادة من عرض الإقامة في فنادق من فئة خمس نجوم بمبلغ إضافي، ابتداءً من 2749 درهماً للشخص الواحد (شاملاً تذاكر السفر).

وأكدت «طيران الإمارات» أن تفاصيل هذه العروض تتوافر على الموقع الشبكي www.emirates.ae، أو من خلال الاتصال بأي من مكاتب «طيران الإمارات»، أو وكلاء السفر في الدولة.