«دو» تطلق باقات اتصال دولي جديدة لعملاء الدفع المسبق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، إطلاقها باقات اتصال دولي استثنائية وجديدة كلياً لعملاء الدفع المسبق، تتيح لهم إجراء مكالمات دولية بشكل سلس ومريح.

وأوضحت «دو» أن عملاء الدفع المسبق سيتمكنون، عبر الباقات الجديدة، من إجراء مكالمات تصل مدتها إلى 1000 دقيقة إلى خمسة أرقام مفضلة في أحد البلدان التالية: الهند وباكستان ونيبال والفلبين وإندونيسيا وأفغانستان.

وأضافت أن باقات الاتصال الدولي الجديدة توفر خيارات متعددة للعملاء، تنطوي جميعها على قيمة إضافية ومستوى مميز من المرونة، حيث يمكن للعملاء الذين يختارون الاتصال بالهند أو باكستان أو نيبال الاشتراك في باقة شهرية، والحصول على 1000 دقيقة ابتداء من 69 درهماً، ما يعادل سبعة فلوس في الدقيقة، حيث يمكنهم الاتصال بخمسة أرقام في بلدهم الأصلي. كما يمكن للعملاء الاشتراك في إحدى الباقات الأسبوعية المميزة، بقيمة 20 درهماً، والحصول على 200 دقيقة دولية.

وبالمثل، يمكن للمستخدمين الراغبين بالاتصال بالفلبين أو إندونيسيا أو أفغانستان الاشتراك في باقة شهرية، والحصول على 1000 دقيقة مقابل 79 درهماً. ويمكن للمشتركين تفعيل الباقات وإدارة اشتراكهم، عن طريق الاتصال بالرقم *135*90#.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة لخدمات الاتصال، فهد الحساوي: «نسعى، من خلال إطلاق باقاتنا الجديدة، إلى إتاحة المجال أمام العملاء، للتواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بشكل سلس».