50 ألف رخصة بناء في دبي العام الماضي

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

أفادت بلدية دبي بأن عدد رخص البناء التي تم اعتمادها في البلدية العام الماضي بلغ 50 ألف رخصة، فيما بلغ عدد المباني المنجزة 6043 مبنى.

وقال مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري في بيان صحافي اليوم إن "إجمالي مساحات البناء المنجزة في 2018 بلغ 105 مليون قدم مربع، بزيادة 6% عن 2017 في النمو العمراني بقطاع الانشاءات بدبي، أغلبها مباني متعددة الطوابق"، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وسهولة الترخيص في دبي يمشي بخطى متسارعة، ما جعل سهولة الترخيص في دبي يحصد المركز الأول عربيا وعلى مستوى الشرق الأوسط، حسب تقرير البنك الدولي من خلال دراستها السنوية في ممارسة الاعمال.



وذكر أنه في مجال قطاع الإنشاءات بالإمارة بلغت المساحات المرخصة العام الماضي نحو 13.7 مليون متر مربع، منها 11.5 مليون متر مربع للبناء الجديد، و2.1 مليون متر مربع للإضافات على مباني قائمة، فيما بلغ عدد رخص البناء الصادرة نحو 29,480 رخصة بناء.

وأشار إلى أن مساحات البناء التي تم ترخيصها، تمهيداً لبدء العمل بها للمباني الاستثمارية متعددة الطوابق بلغت حوالي 10 مليون متر مربع، وتشكل 75% من مجموع المساحات التي تم ترخيصها العام الماضي، أما الفلل السكنية فقد شكلت نسبة 11% من إجمالي المساحات.



وأفاد الهاجري بأن البلدية وافقت العام الماضي على تسجيل 802 شركة مقاولات جديدة (بأنواعها المختلفة) بإمارة دبي، ليصبح العدد الإجمالي لشركات المقاولات المؤهلة بالإمارة 9086، بزيادة 9% عن عام 2017، أما بالنسبة للمكاتب الاستشارية الهندسية التي تقوم بالتصميم والاشراف على التنفيذ فتم تسجيل 36 مكتب استشاري العام الماضي، ليصبح إجمالي المكاتب الهندسية المؤهلة بالإمارة 824 مكتب هندسي، بدرجاته وفئاته المختلفة، بزيادة 4% عن عام 2017.

ولفت إلى إطلاق البلدية "خدمة الديكور الذاتي"، التي تم من خلالها إعفاء شريحة كبرى من المتعاملين من إجراءات، وعمليات الترخيص للديكور، وقيامهم بأعمال الديكور مباشرة دون تدخل البلدية، كما تم السماح لباقي أنواع المتعاملين بالترخيص الذاتي للديكور آليا من خلال النظام الإلكتروني.