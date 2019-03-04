146 مليار درهم تجارة «دافزا» الخارجية في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجلت التجارة الخارجية لسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» قفزة قوية في العام الماضي، محققة نمواً بنسبة 62% تمثل زيادة بواقع 55.8 مليار درهم، لتصل قيمتها إلى 146 مليار درهم.

وأفادت «دافزا» في بيان أمس، بأن هذا النمو انعكس على ارتفاع ملحوظ في مساهمتها في التجارة الخارجية لإمارة دبي بنسبة تتجاوز 11% خلال عام 2018 مقارنة بنحو 7% في عام 2017.

وأظهرت النتائج المالية لـ«دافزا» للعام الماضي، تحقيق نمو بنسبة 5% في صافي الأرباح، و4% في الأرباح التشغيلية، و8% في إجمالي الإيرادات مقارنة بعام 2017، وذلك مع قرارات التحفيز التي انتهجتها المنطقة الحرة في منتصف عام 2018 بتخفيض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة 65%، حيث بلغت زيادة الشركات المسجلة بنسبة 22.2% مقارنة بعام 2017، إلى جانب تحقيق ارتفاع في إجمالي الأصول بنسبة 3%، وذلك مقارنة بنتائج عام 2017.

إلى ذلك، كشفت «دافزا» عن موازنتها للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات قدرها مليار درهم، مشيرة إلى أنها خصصت 78% منها لتمويل المشروعات الحيوية الجديدة.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، أن تلك النتائج تؤكد مواصلة «دافزا» لعب دورها المهم في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى رفد اقتصاد الإمارة بالاستثمار الأجنبي المباشر عبر جذب رؤوس الأموال الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، إلى جانب تحفيز المستثمرين على تأسيس أعمالهم ضمن بيئة اقتصادية مستقرة والسعي نحو التوسع باستثماراتهم في الدولة والمنطقة عبر المنطقة الحرة بمطار دبي، وذلك للاستفادة من البيئة التنافسية التي توفرها، والمرونة العالية التي تتمتع بها في مواجهة مختلف التقلبات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي بجانب أحد أهم المطارات على مستوى العالم من حيث الحركة والربط الدولي وأعداد المسافرين.

واعتبر سموه أن النتائج المالية التي حققتها «دافزا» خلال عام 2018، هي انعكاس مباشر للنمو والأداء الاقتصادي القوي الذي حققته إمارة دبي بشكل عام، بفعل الخطط الحكومية التي جرى وضعها لترسيخ مكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية العالمية، وذلك بوصفها مركزاً إقليمياً جاذباً لكبرى الاستثمارات والشركات العالمية.

وأشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد إلى أن الخطط المحكمة والمبادرات الاستراتيجية الطموحة التي تدعم استراتيجية التنوّع الاقتصادي، والتي تتماشى مع خطة «دبي 2021» والخطط الحكومية الرامية الى الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، كان لها الدور الأكبر في تحقيق تلك النتائج، إضافة إلى الجهود المتواصلة لجميع القائمين على وضع وتنفيذ هذه المبادرات.

من جهته، قال مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، الدكتور محمد الزرعوني، إن النمو الذي سجلته «دافزا» في قيمة تجارتها الخارجية خلال 2018 يثبت فعالية النهج الاستراتيجي الذي تبنته لدعم التنوع في بنية الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم أفضل المزايا والتسهيلات للمستثمرين، وتمكينهم من المنافسة إقليمياً وعالمياً.

خدمات عالمية المستوى

قال مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، الدكتور محمد الزرعوني، إن النتائج المالية لـ«دافزا» أكدت جودة منظومة الخدمات عالمية المستوى، إضافة إلى فاعلية المبادرات والحوافز التي قدمتها المنطقة الحرة للمستثمرين والحملات التسويقية التي نظمتها خلال العام الماضي، والتي عزّزت من حضور المنطقة الحرة لدى المستثمرين في أهم الأسواق العالمية بوصفها بوابة لنمو أعمالهم وعملياتهم التجارية في المنطقة.

وأشار الزرعوني إلى أن «دافزا» سعت خلال العام الماضي إلى تعزيز حضورها بين شركات القطاع الخاص على مستوى المنطقة والعالم، عبر تقديم المشروعات والمبادرات التي تجمع بين القطاعين الخاص والحكومي.

11 %

مساهمة «دافزا» في تجارة دبي الخارجية غير النفطية.