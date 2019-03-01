«سانوفي» تفتتح مركزاً للخدمات اللوجستية في «دبي الجنوب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سانوفي» العالمية للأدوية، أمس، افتتاح مركز لوجستي لها في الشرق الأوسط في مدينة «دبي الجنوب»، والذي يعد من أكبر المراكز من نوعها في قطاع الأدوية في المنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان أن المركز يمتد على مساحة 2740 قدماً مربعة، ليكون بذلك المقر اللوجستي الإقليمي الجديد للشركة، ويسهم في توفير أكثر من 22 ملايين عبوة سنوياً من الأدوية لعلاج عدد من الأمراض والحالات الصحية للمرضى في خمسة بلدان، تشمل الإمارات والكويت والبحرين والأردن والعراق.

وأضافت أن مركز الخدمات اللوجستية الجديد يشغل موقعاً يضم 4000 منصة تخزين، مع تحكم بدرجة الحرارة المحيطة، وموقعاً يضم 450 منصة لتخزين المنتجات المبردة، مشيرة إلى أن المركز مجهز بأحدث تقنيات التخزين والتبريد.

وقال الرئيس الإقليمي المدير العام لشركة «سانوفي الخليج»، جان بول شوير، إن «هذا الانتقال إلى منشأة جديدة مكن الشركة من زيادة قدرتها التخزينية بنسبة 68%».

- المركز يمتد على

مساحة 2740

قدماً مربعة.