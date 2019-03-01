«الاقتصاد» تطرح بطاقات تخفيضات لكبار السن في منافذ التجزئة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن مبادرة جديدة ضمن مبادراتها الخاصة بـ«عام التسامح»، تتمثل في طرح بطاقات مجانية تمنح المستهلكين كبار السن من مواطنين ومقيمين تخفيضات في منافذ تجارة التجزئة، بنسب تراوح بين 10 و50% على السلع الغذائية والاستهلاكية.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة أطلقت بمناسبة «عام التسامح» مبادرات عدة، أبرزها مبادرة الصيانة المجانية للسيارات، ومبادرة استرداد المركبات المحجوزة في ورش الوكالات لفترات تزيد على ستة أشهر، بسبب تعثر ملاكها في السداد.

وأضاف النعيمي في كلمة ألقاها نيابة عن وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، بمناسبة انطلاق فعاليات اليوم الخليجي الـ14 لحماية المستهلك، الذي يوافق الأول من مارس، أن إدارة المنافسة وحماية المستهلك ستواصل خلال العام الجاري إطلاق المزيد من المبادرات، التي تعزز التسامح في مختلف أسواق الدولة.

إلى ذلك، كشف النعيمي، خلال مؤتمر صحافي على هامش المناسبة، عن إطلاق وزارة الاقتصاد مبادرة جديدة، تتمثل في طرح بطاقات مجانية تمنح المستهلكين كبار السن من مواطنين ومقيمين، ممن تجاوزت أعمارهم الـ60 عاماً، تخفيضات في منافذ تجارة التجزئة بنسب تراوح بين 10 و50% على السلع الغذائية والاستهلاكية.

وذكر أن الوزارة اتفقت على تنفيذ المبادرة الجديدة، التي تأتي ضمن مبادراتها الخاصة بـ«عام التسامح»، مع منافذ جمعية الشارقة التعاونية اعتباراً من بداية الشهر الجاري، فيما سيتم تعميمها على مختلف أسواق الدولة عبر منافذ تجزئة عدة حتى نهاية عام 2019.