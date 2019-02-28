الإمارات تستقبل 8.92 ملايين زائر من 5 أسواق بحلول 2023

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بيانات صادرة عن سوق السفر العربي بأنه من المتوقع أن تستقبل الإمارات 8.92 ملايين زائر من خمس أسواق رئيسة بحلول عام 2023، وهي: الهند والمملكة المتحدة والسعودية وروسيا والصين.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يؤثر معرض «إكسبو 2020 دبي» بشكل إيجابي في معدلات النمو طويلة الأمد للزوار القادمين من أكبر خمس أسواق رئيسة إلى دولة الإمارات، بين عامَي 2018 و2023، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن سوق السفر العربي، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 28 أبريل لغاية الأول من مايو 2019.

وبالنظر إلى أكبر ثلاث أسواق رئيسة مصدرة للزوار إلى دولة الإمارات، تشير التوقعات إلى ارتفاع عدد المسافرين الهنود إلى الدولة ليصل إلى 3.01 ملايين زائر بحلول عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7%، مقابل زيادة في عدد القادمين من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بواقع 1.76 مليون و1.28 مليون زائر، أي ما نسبته 2% و1% على التوالي.

وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط، دانييل كورتيس: «سيزداد عدد السياح الروس القادمين إلى دولة الإمارات إلى نحو 1.6 مليون سائح بحلول عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 12%، في المقابل سيرتفع أعداد السياح الصينيين بمعدل سنوي مركب يبلغ 8%، ليصل عددهم 1.27 مليون سائح خلال الفترة نفسها، وفقاً للبيانات».