«جو دادي».. منصة لتشجيع المشروعات الصغيرة على إنشاء هويتها الرقمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، أخيراً دورة تدريبية، بالتعاون مع «جو دادي» حول أهمية إنشاء موقع إلكتروني فعّال لضمان نجاح المشروعات الصغيرة والناشئة، في إطار جهودها لدعم رواد الأعمال في المنطقة، وتعزيز دور الشركات وأصحاب المشروعات الناشئة وتشجيعهم على إنشاء هوياتهم الرقمية. وهدفت الدورة، التي أدارتها المدير الإقليمي لشركة «جو دادي» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، سلينا بيبر، إلى تعريف المشاركين من أصحاب المشروعات الناشئة حول أهمية المنصات الإلكترونية لنمو المشروعات التجارية ونجاحها، بالإضافة إلى مساعدة المشاركين على إنشاء ونشر موقع إلكتروني خاص بمشروعهم التجاري عبر منصة «جو دادي» لإنشاء المواقع الإلكترونية.

وأكدت مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي، ناتاليا سايشيفا، على حرص «دبي للمشاريع الناشئة» على تمكين روّاد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة في المنطقة ومساعدتهم على تحويل أفكارهم التجارية إلى واقع ملموس، مشيرة كذلك إلى أن «دبي للمشاريع الناشئة» نجحت في جذب أكثر من 2000 من أصحاب المشروعات الناشئة في المنطقة للانضمام إلى عضويتها، والاستفادة من مختلف البرامج والمبادرات والدورات التدريبية التي ستساعدهم على نمو وتطوير مشروعاتهم التجارية.