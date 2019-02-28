ارتفاعات في أسعار الوقود تصل إلى 9 فلوس خلال مارس

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

تسجل أسعار الغازولين بمشتقاته الثلاثة التي تشمل «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، زيادات في مؤشراتها بنسب تصل إلى 4.6%، اعتباراً من الأول من مارس المقبل (الموافق غداً الجمعة)، مقارنة بأسعارها خلال فبراير الجاري، فيما يسجل سعر لتر وقود الديزل خلال الشهر المقبل ارتفاعاً تصل نسبته إلى 5.7%، بحسب الأسعار التي أقرتها أمس، لجنة متابعة أسعار البنزين بأنواعه والديزل، شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ونشرتها مواقع شركات توزيع الوقود.

وسيرتفع سعر لتر بنزين فئة «سوبر 98» من 1.95 درهم خلال فبراير الجاري إلى 2.04 درهم في مارس المقبل، بزيادة قيمتها تسعة فلوس، وبنسبة نمو تبلغ نحو 4.6%، وسعر لتر البنزين فئة «خصوصي 95» من 1.84 درهم إلى 1.92 درهم، بارتفاع ثمانية فلوس وبنسبة زيادة تبلغ 4.3%، بينما ارتفع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» من 1.76 درهم إلى 1.83 درهم، بزيادة قيمتها سبعة فلوس وبنسبة ارتفاع 3.9%.

بدوره، يرتفع سعر لتر الديزل من 2.28 درهم في شهر فبراير الجاري إلى 2.41 درهم ابتداء من الأول من مارس المقبل، بزيادة قيمتها 13 فلساً وبنسبة نمو بلغت 5.7%.

وتحدد أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط سواء صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

• ارتفاع سعر لتر البنزين «خصوصي 95» من 1.84 درهم إلى 1.92 درهم.