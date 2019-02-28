«الدار للاستثمار» تعتزم الاستحواذ على «الاتحاد بلازا» ومركز الاتحاد للطيران

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الدار للاستثمار العقاري (الدار للاستثمار) عن عزمها الاستحواذ بالكامل على «الاتحاد بلازا»، ومركز الاتحاد للطيران، بصفقة تجارية مع «الاتحاد للطيران» بقيمة 1.2 مليار درهم. وأكدت الشركة في بيان، أمس، أنه في إطار هذه الصفقة، فإن «الاتحاد للطيران» سيمتلك حصة كاملة لمجمع مقره الرئيس بنسبة 100%. وكانت المجمعات الثلاثة قبل هذا الاستحواذ، تحت ملكية مشتركة بالتساوي بين شركتي «الدار العقارية» و«الاتحاد للطيران» بنسبة 50% لكلا الطرفين، ومن المتوقع أن تكتمل هذه الصفقة خلال الربع الثاني في هذا العام.

وتعدّ هذه أول وأبرز صفقة لشركة الدار للاستثمار، منذ إطلاقها في شهر سبتمبر في عام 2018، وهي شركة مملوكة بالكامل لـ«الدار العقارية»، ومع اكتمال هذه الصفقة، ستقوم «الدار للاستثمار» بالاستحواذ على المجمعين بقيمة 1.2 مليار درهم، إضافة إلى بعض الأصول الأخرى، وذلك مقابل نقل ملكية مجمع المقر الرئيس لـ«الاتحاد للطيران» بشكل كامل إلى «الاتحاد للطيران».

وأشارت إلى أنه في إطار هذه الصفقة، ستقوم «الدار» بإدارة الديون الحالية ضمن الشراكة في «الاتحاد بلازا»، ومركز الاتحاد للطيران، بما يتماشى مع سياسة الديون في «الدار للاستثمار»، التي تحافظ على نسبة القرض إلى القيمة بمعدلات 35% إلى 40%.

ومن خلال هذا الاستحواذ، فإن «الدار للاستثمار» ستضيف إلى محفظة إدارة الأصول المميزة، 789 وحدة سكنية، و17.94 ألف متر مربع من المساحة المكتبية و11 ألف متر مربع للمحال التجارية. كما ستتمكن من تحقيق 100 مليون درهم في صافي الإيرادات التشغيلية سنوياً، التي تم تسجيلها سابقاً جزءاً من حصة الأرباح المحققة من الشراكة بين «الدار العقارية» و«الاتحاد للطيران».

وأعلنت الشركة تعيين جاسم صالح بوصبيع، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، وسيتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية، من خلال الإدارة الفاعلة، وتحقيق النمو المستمر لمحفظة إدارة الأصول المميزة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار والرئيس التنفيذي للاستثمار لشركة الدار العقارية، جاسم صالح بوصبيع: «قمنا بإطلاق شركة الدار للاستثمار في شهر سبتمبر الماضي، بهدف تسريع فرص النمو وتحقيق قيمة مضافة، من خلال إدارة فاعلة لمحفظة الأصول العقارية المتنوّعة. والاستحواذ على (الاتحاد بلازا) ومركز الاتحاد للطيران يجسّد طموحنا الرامي إلى مواصلة النمو وتطوير الأعمال. وسيشكل هذا الاستحواذ إضافة مهمة لمحفظة الأصول التي تمتلكها (الدار للاستثمار)، إذ إننا سنتمكن من الاستفادة من هذه الأصول لتحقيق زيادة مستمرة في صافي الإيرادات التشغيلية. وتعكس هذه الصفقة قوة أداء (الدار) مع بداية هذا العام، كما أنه مؤشر إلى متانة وجاذبية قطاع العقارات في أبوظبي».