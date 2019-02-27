ارتفاعات في أسعار الوقود تصل 5% خلال مارس المقبل

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

سجلت أسعار الوقود من البنزين بمشتقاته الثلاثة التي تشمل «سوبر 98»، و«خصوصي 95»، و«إي بلس 91»، زيادات في مؤشراتها بنسب تصل إلى 5%، اعتباراً من الأول من مارس المقبل، مقارنة بأسعارها خلال فبراير الجاري، فيما سجل سعر لتر الديزل خلال الشهر المقبل ارتفاعا تصل نسبته 5.7%، بحسب الأسعار التي أقرتها أمس لجنة متابعة أسعار البنزين بأنواعه والديزل شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل نحو 5%، ونشرتها مواقع شركات توزيع الوقود.

وارتفع سعر لتر بنزين فئة «سوبر 98» من 1.95 درهم خلال فبراير الجاري إلى 2.04 درهم في مارس المقبل بزيادة قيمتها تسعة فلوس، وبنسبة نمو تبلغ نحو 5%، وسعر لتر البنزين فئة «خصوصي 95» من 1.84 درهم إلى 1.92 درهم، بارتفاع ثمانية فلوس وبنسبة زيادة تبلغ 4%، بينما ارتفع سعر لتر بنزين «إي بلس 91» من 1.76 درهم إلى 1.83 درهم، بزيادة قيمتها سبعة فلوس وبنسبة ارتفاع 4%..

و سعر لتر الديزل ارتفع من 2.28 درهم في شهر فبراير الجاري إلى 2.41 درهم ابتداء من الأول من مارس المقبل، بزيادة قيمتها 13 فلسا وبنسبة نمو بلغت 5.7%.

وتحدد أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للنفط سواء صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.