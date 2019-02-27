الطيران المدني: تعليق الرحلات الجوية إلى باكستان حتى إشعار أخر

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت الهيئة العامة للطيران المدني إنها "قررت بناء على الاوضاع الراهنة التي تشهدها جمهورية باكستان الإسلامية، تعليق جميع رحلات شركات الطيران المسجلة في دولة الامارات والمتجهة الى جمهورية باكستان الإسلامية وحتى اشعار اخر".

وذكرت الهيئة في حسابها الرسمي على تويتر إنها "ستقوم بالاستمرار في متابعة الأوضاع في جمهورية باكستان الإسلامية واتخاذ القرارات المناسبة حيال أية مستجدات حرصا من الهيئة على سلامة المسافرين والناقلات الوطنية".

إلى ذلك، قالت شركة الاتحاد للطيران في بيان، إنه "نظرًا لإغلاق المجال الجوي والمطار، تم تعليق رحلات الاتحاد للطيران رقم EY233 بين أبوظبي وإسلام آباد، والرحلة رقم EY243 بين أبوظبي ولاهور، واللتين كان من المقرر مغادرتهما اليوم 27 فبراير في الساعة 14:00، حتى إشعار آخر".

وأضافت "ستعود رحلة الاتحاد للطيران رقم EY290 المتجهة من أبوظبي إلى كاتماندو، إلى أبوظبي نتيجة إغلاق المجال الجوي في طريقها، ومن المقرر أن تصل في الساعة 14:00".

أوضحت أن "فريق مراقبة خدمات الضيوف يتولى تقديم المساعدة والدعم للضيوف المتأثرين"، مضيفة: "ونظرًا لأن الحالة آخذة بالتطور، سنقوم بتزويدكم بآخر المستجدات حال توافرها".

من جانبه، قال متحدث باسم شركة فلاي دبي، إنه، "في اعقاب اغلاق المجال الجوي الباكستاني، تنصح الناقلة مسافريها بالتحقق من وضعية رحلاتهم عبر موقع فلاي دبي الشبكي flydubai.com".

وأضاف المتحدث "تقوم الناقلة بمراجعة جدول رحلاتها وستوفر المزيد من التحديثات حول ذلك".

وقال متحدث باسم طيران الإمارات، إنه "نظراً لإغلاق المجال الجوي الباكستاني، فقد ألغت الناقلة عدداً من رحلاتها إلى باكستان وأفغانستان ومنهما يومي 27 و28 فبراير"، مضيفة أنه: "للاطلاع على برنامج الرحلات يرجى زيارة الموقع emirates.com. كما يرجى من الركاب المتأثرين بإلغاء الرحلات الاتصال مع وكلاء سفرياتهم، أو مع حجوزات طيران الإمارات لتغيير مواعيد أو خطط سفرهم".

وتابع المتحدث: "وإذ تعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج تسببت به هذه الأوضاع الخارجة عن إرادتها، فإنها تؤكد أن سلامة ركابها وأطقمها لها الأولوية دائماً، كما نؤكد أننا نراقب الأوضاع عن كثب، وسنوافي متعاملينا بأي تطورات".

وفي سياق متصل، قالت مؤسسة مطارات دبي، إن الرحلات الجوية من وإلى باكستان قد تأثرت حتى إشعار آخر بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني، مضيفة إنها تعمل عن كثب مع شركات الطيران وسلطات مراقبة الحركة الجوية للحد من التأثير التشغيلي وإزعاج المتعاملين. وستواصل مطارات دبي مراقبة الوضع عن كثب.

ونصحت المؤسسة المسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالتحقق مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات.