تصريح من مطار أبوطبي حول إغلاق المجال الجوي الباكستاني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تعقيبا على إغلاق المجال الجوي والمطارات في الباكستان، تم إيقاف كافة الرحلات المتوجهة إلى باكستان من مطار ابوظبي الدولي ومطار العين الدولي على كافة شركات الطيران، حتى إشعار آخر.

وعليه يرجى من المسافرين إلى الباكستان التواصل مع شركات الطيران التابعة لرحلاتهم لمعرفة المستجدات.



وكانت طيران الإتحاد قد أصدرت بياناً من1 قليل قالت فيه "نظرًا لإغلاق المجال الجوي والمطار في الباكستان، تم تعليق رحلات الاتحاد للطيران رقم EY233 بين أبوظبي وإسلام آباد، والرحلة رقم EY243 بين أبوظبي ولاهور، واللتين كان من المقرر مغادرتهما اليوم 27 فبراير في الساعة 14:00، حتى إشعار آخر.

وستعود رحلة الاتحاد للطيران رقم EY290 المتجهة من أبوظبي إلى كاتماندو، إلى أبوظبي نتيجة إغلاق المجال الجوي في طريقها، ومن المقرر أن تصل في الساعة 14:00.



يتولى فريق مراقبة خدمات الضيوف تقديم المساعدة والدعم للضيوف المتأثرين.

ونظرًا لأن الحالة آخذة بالتطور، سنقوم بتزويدكم بآخر المستجدات حال توافرها.

تحتل سلامة وأمن ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا في الاتحاد للطيران، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب.



لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: +971 (0) 2599 0000. يمكن للضيوف متابعة حالة رحلاتهم أيضًا عبر موقعنا الإلكتروني: Etihad.com أو تطبيقنا الخاص بالهاتف المتحرك."