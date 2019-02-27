«طيران الإمارات» تطور تقنية ملاحية لتسهيل حركة الشحن إلى كابول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، أن فريق العمليات الجوية في الشركة، طور تقنية ملاحية جديدة، تتيح نقل شحنات إضافية إلى مطار كابول الدولي. وأوضحت الشركة في بيان أنها ستستبدل التقنية المبتكرة بتلك القديمة التي كانت تتطلب تفريغ الشحنات في دبي عندما تسود كابول أحوال جوية سيئة.

وذكرت الناقلة أنه سعياً إلى الاستفادة القصوى من عمليات تحميل الشحنات دون التهاون في السلامة، طور فريق دعم العمليات الجوية إجراء جديداً للملاحة مستفيداً من قدرات طائرة الـ«بوينغ 777»، لافتة إلى تعاون الفريق مع «وكالة DFS لخدمات الطيران»، المتخصصة في تصميم الرحلات، للحصول على اعتماد قانوني لتحليل التضاريس المحيطة بالمطار، وتطوير مقاربة جديدة قابلة للتنفيذ دون تأخير للتنسيق مع فريق مراقبة الحركة الجوية المحلي.