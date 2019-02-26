إطلاق البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني، الهادف إلى تعميم مفاهيم وتطبيقات القيادة في الطيران المدني على مستوى قادة القطاع بالدول العربية، ومشاركة التجارب الحكومية الناجحة وأفضل الممارسات العالمية في تطوير القطاع.

وأفادت الوزارة، في بيان، بأن البرنامج الذي أُطلق في مقر المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات، يهدف إلى توفير منصة دولية لقادة الطيران المدني في العالم، كما يعكس اهتمام دولة الإمارات بتطوير قطاع الطيران وبناء قدرات الكوادر العاملة فيه، بما يعزّز القدرات الحكومية في هذا المجال.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، إن «حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تتبنّى نهجاً شاملاً في بناء القدرات القيادية يقوم على تعزيز المعرفة بالتعلم المستمر واكتساب المهارات المتقدمة، ومشاركة التجارب الناجحة، وتبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل الحكومي لتطوير حلول للتحديات المستقبلية».

وأضاف القرقاوي أن «تعزيز الشراكات مع ممثلي قطاع الطيران المدني على المستويين الإقليمي والعالمي يدعم تطوير منظومة العمل في هذا القطاع الحيوي، ويعكس حرص الحكومة على استقطاب أفضل التجارب الدولية، والتعريف بنموذج العمل الإماراتي، ما يعزز مكانة دولة الإمارات وموقعها وجهة عالمية لتطوير التجارب القيادية وتبادل المعرفة وبناء صيغ العمل المشترك».

من جهته، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني يسعى إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول العربية خصوصاً، ودول العالم بشكل عام، بما يضمن وضع صيغة مشتركة لإثراء القاعدة المعرفية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي». وأضاف أن «دولة الإمارات سبّاقة في سعيها إلى توطيد علاقاتها مع الدول والهيئات الدولية، وضمان استمرار التعاون وتطوير القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وإعداد الكوادر الحكومية المتقدمة التي تقود قطاع الطيران المدني بأدوات معرفية، من خلال إيجاد منصة دولية، ومشاركة وتبادل التجارب وأفضل الممارسات في تطوير العمل».

يشار إلى أن البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني المقرر تنظيمه سنوياً، يسعى إلى دراسة مرتكزات إدارة التميز في حكومة دولة الإمارات وقطاع الطيران المدني في الدولة، وعوامل تطوّرها، إضافة إلى استعراض برامج التعاون الإقليمي والدولي «إيكاو ريدي».