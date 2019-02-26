1.57 مليار درهم أرباح «دبي لصناعات الطيران» في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، عن نتائجها المالية للعام الماضي، محققة أرباحاً قبل الضرائب، بلغت نحو 428.8 مليون دولار (أكثر من 1.573 مليار درهم)، بزيادة قدرها 135% مقارنة بعام 2017، فيما بلغ إجمالي العائدات 1.436 مليار دولار (نحو 5.27 مليارات درهم)، بزيادة قدرها 70%.

وأفادت الشركة في بيان بأن هامش الربح قبل الضرائب بلغ 30%، بينما بلغ العائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب 12.8%، في حين بلغت الديون غير المضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين 46%.

وذكرت أن السيولة المتاحة للشركة بلغت 1.558 مليار دولار (أكثر من 5.71 مليارات درهم) بنهاية عام 2018، مقارنة مع 832 مليون دولار (أكثر من 3.053 مليارات درهم) بنهاية عام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن «الشركة واصلت البناء على نقاط قوتها الفريدة، وقدرات منصتها، وخبراتها التي تمتد إلى 33 عاماً، وعلاقاتها المتينة مع العملاء، وقوة رأسمالها واستقرارها لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في التأجير والهندسة».

وأضاف أن «2018 كان أول عام كامل للعمليات المشتركة للشركة عقب الاستحواذ على شركة (أواس) في أغسطس 2017، كما كان 2018 أول عام كامل لعمليات القسم الهندسي تحت القيادة الجديدة والتحول الكامل للقسم إلى منافس عالمي من الطراز الرفيع».

وتابع تارابور: «اتخذنا كذلك خطوات قوية لتعزيز جودة ميزانيتنا العمومية، كما يتضح من التحسينات التي أدخلت في مجالات التمويل غير المضمون، ومقاييس السيولة المتاحة، إلى جانب الاعتراف بأدائنا من قبل وكالات التصنيف الائتماني، حيث قامت وكالتا (موديز) و(ستاندر آند بورز) برفع تصنيفنا الائتماني، بينما حصلنا على تصنيف جديد من الدرجة الاستثمارية من وكالة (كيه بي آر إيه)».