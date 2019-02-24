«دبي للسلع المتعددة» يطلق حملاته الترويجية الدولية لعام 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة برنامج حملاته الترويجية الدولية المباشرة «وُجد من أجل التجارة» لعام 2019.

وأكد المركز في بيان أمس، أن فعاليات الحملات الترويجية صُممت لمساعدة الشركات الأجنبية على اكتشاف الفرص لتنمية أنشطتها التجارية في دبي وخارجها، وتأسيس شركة في مركز دبي للسلع المتعددة.

وتشهد كل فعالية منها مزيجاً من المتحدثين الرئيسين، وحلقات النقاش التثقيفية والتوعوية، حول كيفية تأسيس شركة، وممارسة الأعمال في دبي.

وسيشهد عام 2019 ترويج المركز لخدمات منطقته الحرة في أسواق من ضمنها: الصين والهند وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا والسويد. وستقام الفعالية الأولى في 28 مارس المقبل في لندن، فيما سيتم الإعلان عن مواعيد الفعاليات الأخرى قريباً.

وقالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «شهدت حملاتنا الترويجية إقبالاً قوياً من الشركات الراغبة في الاستفادة من فرص الاستثمار في أسواق جديدة. وتعتبر دبي من أبرز وجهات التجارة والأعمال على مستوى العالم، حيث تتمتع بموقع استراتيجي عند مفترق الطرق بين الشرق والغرب، كما تتيح إمكانية وصول منقطعة النظير إلى بعض الأسواق الأسرع نمواً. وبينما تتجه بوصلة الاقتصاد نحو الشرق، فإن دبي تمثل بوابة نمو متزايدة الأهمية مع استمرار تنامي وتيرة التجارة الآسيوية».

وأضافت: «بفضل البنية التحتية القوية والمرافق الحديثة والخدمات عالمية المستوى، يمكّن مركز دبي للسلع المتعددة شركاته المسجلة التي يزيد عددها على 15 ألف شركة من ممارسة النشاط التجاري بثقة، والاستفادة من التدفقات التجارية القوية. ونحن على ثقة بأن استضافتنا حملاتٍ ترويجية حول العالم سيثمر زيادة كبيرة في عدد الشركات العالمية التي تسعى للانضمام إلى مركز دبي للسلع المتعددة».

وتتمثل المهمة الموكلة إلى مركز دبي للسلع المتعددة في جذب وتأسيس تدفقات جديدة للتجارة إلى إمارة دبي. ودفعت بيئته المشجعة لممارسة الأعمال وخدماته المتمحورة حول العملاء عدداً من مجالس الأعمال الدولية إلى تأسيس مقار لها في المركز، وبناء شراكات وثيقة معه، ومن ضمنها: مجلس الأعمال الأميركي في دبي، ومجلس الأعمال التركي، وشبكة الأعمال الإسكتلندية، والشركة الاستشارية الألمانية العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.