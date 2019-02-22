«دو»: إنجاز 25 خدمة لإنترنت الأشياء في «دبي للسيلكون» بنهاية 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمليات المدينة الذكية في «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مروان بن دلموك، إنه من المقرر أن تنتهي الشركة من إنجاز 25 خدمة لتطبيقات ذكية تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء في مشروع المدينة الذكية في واحة دبي للسيلكون قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف بن دلموك في تصريحات صحافية، أمس، على هامش مشاركة الشركة بصفة «الشريك الرسمي للمدينة الذكية» في النسخة السادسة من «مؤتمر إنترنت الأشياء الشرق الأوسط 2019» أن «المشروع الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع سلطة واحة دبي للسيلكون سيكون أول مدينة ذكية متكاملة تعتمد على إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط». وأوضح أن «مشروع المدينة سيتضمن عدداً من الخدمات الذكية، أبرزها الإنارة الذكية والإدارة الذكية للمخلفات، فضلاً عن أساور لكبار السن وأصحاب الهمم تتصل بالجهات المختصة عند الضرورة».

وأشار بن دلموك، إلى أن «الشركة تجري حالياً مشاورات مع حكومة عجمان لإقامة مدينة ذكية تعمل بتقنيات إنترنت الأشياء في الإمارة على غرار مشروع المدينة الذكية في واحة دبي للسيلكون)»

وأفاد بأن «الشركة تسعى إلى توظيف تقنيات إنترنت الأشياء بهدف تعزيز جودة الأعمال بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، منها هيئة الطرق والمواصلات في دبي وسلطة واحة دبي للسيلكون وغيرها».

ولفت بن دلموك، إلى أن «الانتقال إلى شبكات الجيل الخامس في الإمارات سيوفر بنية تحتية قوية لمشروعات المدن الذكية في الإمارات، من حيث تضاعف سرعات الانترنت إلى مستويات كبيرة جداً والتي ستسهم في نقل البيانات بسرعات غير مسبوقة، ما يحفز على انتشار وتوسع نماذج المدن الذكية وخدمات إنترنت الأشياء في الدولة».

وكانت «دو» استعرضت خلال مؤتمر إنترنت الأشياء الدور الذي تلعبه حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية إنترنت الأشياء في تطوير مفهوم المدن الذكية في دولة الإمارات.