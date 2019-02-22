«دبي للصادرات» تحاور 450 مصدّراً محلياً وكبار المشترين الدوليين في «غلفود 2019»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقدت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ما يزيد على 450 لقاء مع المصدرين المحليين، وكبار المشترين الدوليين، على هامش مشاركتها في معرض الخليج للأغذية «غلفود 2019» الذي اختتم فعالياته، أمس.

وذكرت المؤسسة في بيان، أمس، أنها استقبلت تسعة وفود دولية من خلال جناحها في المعرض، مشيرة إلى أن هذه المساعي تتماشى مع بقية الجهود التي تبذلها المؤسسة في سبيل تطوير قطاع التصدير في إمارة دبي، خصوصاً قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص التصديرية في الأسواق الخارجية.

وأوضحت أنها قامت برعاية منتدى الغذاء الهندي بحضور 45 مستورداً من الجالية الهندية، وما لا يقل عن 10 مصدرين إماراتيين، كما استضافت ما يزيد على 300 من المشترين العالميين من مختلف البلدان، أبرزها: الهند، مصر، السعودية، روسيا، والبرازيل، وذلك ضمن أجنده فعاليات نادي نخبة المشترين.

وأضافت أنها عقدت لقاءات مع وفود من: بلاروسيا وكوستاريكا والبرازيل وتشيلي والسعودية وسنغافورة والفلبين وفرنسا والهند.

وقال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، محمد الكمالي، إن «معرض (غلفود 2019) يعتبر منصة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة والاستفادة من خبرات آلاف الشركات المختصة بقطاع الأغذية، وتأكيداً على دور المؤسسة في دعم المصدرين المحليين وتلبية احتياجاتهم في قطاع الأغذية، وتأتي مشاركتنا في نسخة عام 2019 حافلة بالفعاليات المصاحبة، حيث قمنا باستضافة ما يزيد على 300 من المشترين العالميين على امتداد أيام المعرض، ضمن فعاليات صالة نخبة المشترين، إضافة إلى استقبال وفد عالي المستوى من هيئة الغذاء والدواء بالسعودية».

وأضاف الكمالي أن «المؤسسة عقدت سلسلة من اللقاءات لمناقشة سبل التعاون المشترك، وعلى رأسها الاجتماع مع هيئة الدواء والغذاء في السعودية، الذي يوضح بشكل جلي حرص المؤسسة على التعاون مع الأشقاء في المملكة، وتأمين احتياج المصدرين من دبي، وبحث استراتيجيات أسواق المنتجات الحلال»، موضحاً أنه «جرى التحاور مع ممثلين من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بدعم هذا القطاع، ومنهم على سبيل المثال: مجمع دبي للعلوم، والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والمنطقة الحرة بمطار دبي».

وأشار إلى تنظيم المؤسسة العديد من الأنشطة الترويجية والفعاليات التجارية المحلية والدولية، خلال العام الماضي، وكان من شأنها الإسهام بشكل فعال في تحقيق نتائج إيجابية في معدلات التصدير بقطاع المشروبات والأغذية إلى الأسواق الخارجية، حيث بلغ إجمالي تجارة دبي الخارجية من الأغذية والمشروبات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018 نحو 63 مليار درهم.

وبيّن الكمالي أن السكر والمصنوعات السكرية من أهم المنتجات الغذائية المحلية الصنع، إضافة إلى منتجات الألبان والبيض والعسل الطبيعي، والزيوت الحيوانية والنباتية فضلاً عن المنتجات التي يدخل في تصنيعها الحبوب والدقيق.