«غلف كابيتال»: 5 صفقات استحواذ وتخارج في 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توقّع المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «غلف كابيتال» لإدارة الأصول البديلة، الدكتور كريم الصلح، أن «تنفذ (الشركة) خمس صفقات استحواذ وتخارج خلال العام الجاري، مع وجود فرص استثمارية عدة».

وأضاف الصلح، في تصريحات للصحافيين أمس على هامش مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستثمار، أن «(الشركة) ستنفذ خلال الشهرين المقبلين صفقة استحواذ في قطاع الصحة بدولة الإمارات بحصة أغلبية تزيد على 51%، وسيقابلها أيضاً صفقة تخارج بالقطاع نفسه».

وأوضح أن الشركة ترى فرصاً استثمارية جيدة في قطاعات عدة، من بينها التكنولوجيا و«الفينتك» أو التكنولوجيا المالية، والسياحة والترفيه والصحة والتعليم، حيث نتوقع مزيداً من النمو في هذه القطاعات خلال السنوات المقبلة. ولفت الصلح إلى أن الشركة تدرس فرصاً جيدة عدة في المنطقة، مع تركيزها بشكل رئيس على مصر والسعودية والكويت، مبيناً أن حجم محفظة الشركة يصل حالياً إلى أكثر من ثلاثة مليارات درهم، ومن المتوقع ان تطرح الشركة محفظة جديدة بقيمة 750 مليون دولار بحلول 2020.

وكشف عن إنجاز الأعمال الإنشائية في مشروع «المارية سنترال» التجاري، الذي يقام على مساحة 2.8 مليون قدم مربعة في جزيرة المارية بأبوظبي بكلفة تصل إلى 3.7 مليارات درهم.