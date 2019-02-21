297.6 مليار درهم الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي في يناير

المصدر: أبوظبي - وام

عادت الودائع الحكومية للارتفاع مجدداً لدى الجهاز المصرفي في الدولة، حيث ارتفع إجمالي رصيدها إلى مستوى 297.6 مليار درهم خلال يناير الماضي، بزيادة قدرها 3.7 مليارات درهم مقارنة بـ293.9 مليار درهم في ديسمبر 2018.

وكانت الودائع الحكومية سجلت نمواً كبيراً خلال عام 2018، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط، خصوصاً في النصف الأول من العام، الأمر الذي عزز من رصيد هذا البند لدى البنوك، وزاد بالتالي من إجمالي أصول القطاع بشكل عام.

وفي ظل النمو الكبير الذي شهدته الودائع الحكومية، خلال الأشهر الماضية، فقد بلغت قيمة الزيادة المسجلة في رصيدها 94 مليار درهم خلال عام 2018.

وووفقاً لإحصاءات المصرف المركزي، فإن الودائع الحكومية بلغت أعلى مستوياتها خلال نوفمبر الماضي، بعدما تجاوزت قيمتها 305 مليارات درهم مقارنة مع نحو 300 مليار درهم في أكتوبر الذي سبق.

وعلى المستوى الربعي، شهد الربع الثالث من العام الماضي أكبر الزيادات المسجلة في رصيد ودائع الحكومة لدى البنوك، بقيمة وصلت إلى 35.2 مليار درهم، في حين وصلت خلال الربع الأول لنحو 22 مليار درهم و20.6 مليار درهم في الربع الثالث و16.4 مليار درهم مع نهاية الربع الأخير من العام.