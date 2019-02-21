10 مليارات درهم قيمة القضايا المرفوعة أمام محاكم مركز دبي المالي في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، إحصاءاتها السنوية عن كامل عام 2018، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا 670 دعوى في الأقسام كافة، بزيادة نسبتها 29% على أساس سنوي. كما ازدادت القيمة الإجمالية للمطالبات بنسبة 422%، خلال الفترة نفسها، ما يعتبر قفزة كبيرة في حجم النمو، وزيادة في مقدار ثقة دوائر الأعمال بهذه المحاكم المختصة بالقانون العام، والناطقة باللغة الإنجليزية.

وارتفعت القيمة الإجمالية للقضايا في الفترة نفسها، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم، إلى 10.2 مليارات درهم، مقارنة مع 3.4 مليارات درهم عام 2017، وكان الدافعُ الرئيس وراء هذه الزيادة نزاعين خارجيين من الحجم الكبير.

وأكد المركز، في بيان أمس، أن حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، شهد زيادة كبيرة خلال العام الماضي، مرتفعة بنسبة 50% على أساس سنوي، ما يشير إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي لدى دوائر الأعمال.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي زكي بن عزمي: «شهدت محاكم المركز نمواً كبيراً عام 2018، من حيث حجم الدعاوى المعروضة أمامها وقيمتها. وتعكس هذه النتائج حجم الثقة التي تتمتع بها محاكم مركز دبي المالي العالمي، وتمثل شهادة للمحاكم، باعتبارها دائرة اختصاص قضائي مفضلة في الشرق الأوسط، وشهادة على توفيرنا بيئة يمكن لدوائر الأعمال محلياً وعالمياً الوثوق بها، بيئة يمكن فيها إنفاذ العقود وتسوية النزاعات تسوية عادلة وسريعة». وأضاف «يتمثل هدفنا لعام 2019 في مواصلة تعزيز هذه الموثوقية، والقدرة على توقع النتائج، وفي تقديم باقة شاملة ومتكاملة من الخدمات العامة، التي تصب في مصلحة المجتمعات التي نخدمها».