«موانئ دبي» تستحوذ على مجموعة «بي أند أو فيريز» بـ 421 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت موانئ دبي العالمية (بي أل سي)، أمس، عن استحواذها على الشركة القابضة لـ«بي أند أو فيريز»، و«بي أند أو فيري ماسترز»، ويعرفان معاً باسم «بي أند أو فيريز» بمبلغ 322 مليون جنيه إسترليني (421 مليون دولار)، بافتراض تقييم قيمة الشركة والأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لسنة 2017 بمضاعفات 6.1 مرات.

وتعد «بي أند أو فيريز» شركة لوجستيات متكاملة في أوروبا، وتضم أعمالاً رائدة في سوق نقل بضائع الدحرجة (رورو) بالعبارات، ومزود حلول نقل وخدمات لوجستية أوروبية «بي أند أو فيري ماسترز». وتقوم «بي أند أو فيريز» بتشغيل أسطول من 21 سفينة على خطوط «شورت سي»، و«نورث سي»، و«أيريش سي» عبر 11 ميناء، وتناول أكثر من 2.5 مليون وحدة شحن سنوياً، ما يمثل نحو 75% من إيرادات المجموعة، في حين تقوم «بي أند أو فيري ماسترز» بتقديم حلول لسلسلة التوريد في 19 موقعاً أوروبياً.

وحققت مجموعة «بي أند أو فيريز» في عام 2017 إيرادات بلغت 1.1 مليار جنيه إسترليني ( 1.4 مليار دولار)، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 100 مليون جنيه إسترليني (131 مليون دولار).

ومن المتوقع أن تحقق صفقة الاستحواذ أرباحاً تراكمية من السنة الأولى للدمج الكلي، وأن تتماشى مع العائد الذي تهدف «موانئ دبي العالمية» إلى تحقيقه.

وتخضع هذه الصفقة لشروط الإغلاق الاعتيادية، ومن المتوقع إتمامها في النصف الأول من 2019، وحيث إن هذا المعاملة تعد صفقة مع أطراف ذات علاقة، بموجب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، فإن «موانئ دبي العالمية» ستمتثل للمتطلبات ذات الصلة المنصوص عليها في القاعدة (3.5.3).

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليّم: «نرحب بالإعلان عن انضمام (بي أند أو فيريز) إلى (موانئ دبي العالمية)، وتظل (بي أند أو فيريز) علامة تجارية قوية ومعروفة، وتضيف إلى محفظة أعمالنا العالمية، كمزود رائد للخدمات اللوجستية المتكاملة، وتعد الأفضل في فئتها».