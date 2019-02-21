«دبي للاستثمار العقاري» تنجز 25% من برج «البرشاء 1»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار، أمس، أن العمل في برجها الجديد بمنطقة «البرشاء 1» في دبي الذي يتم تطويره من قبل شركة دبي للاستثمار العقاري التابعة لها، يسير وفق الخطط الزمنية المحددة مسبقاً، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز في البرج وصلت إلى 25%، ما يعني اكتماله في الموعد المقرر خلال ديسمبر 2019، لاسيما بعد الانتهاء بالكامل من أعمال الحفر والهياكل الأساسية للمشروع.

وأوضحت الشركة في بيان أن المشروع الذي يقام على مساحة 38 ألفاً و917 قدماً مربعة، يوفر 278 وحدة متنوعة، تشمل 132 استوديو، و122 شقة من غرفة واحدة، و24 شقة من غرفتين، موزعة على 14 طابقاً. وأضافت أن المبنى يشمل أيضاً منطقة تجارية تتسع لسبعة محال بمساحة قدرها 22 ألفاً و988 قدماً مربعة، فضلاً عن صالة ألعاب رياضية ومرافق ترفيهية.