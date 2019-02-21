صندوق خليفة يتيح للمواطنين تأسيس مشروعات بنظام «الفرنشايز»

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

فتح صندوق خليفة لتطوير المشاريع المجال أمام المواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام والتسجيل في برنامج حقوق الامتياز «الفرنشايز»، التابع للصندوق، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين لتأسيس مشروعات بنظام عقود «الفرنشايز» وتوسيع وتطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وأوضح الصندوق في تقرير، أن الانضمام للبرنامج التابع له يتطلب توافر شروط عدة، هي: أن تكون المنشأة الصغيرة أو المتوسطة في مرحلة التشغيل لمدة عامين على الأقل، إضافة إلى وجود تقرير التدقيق المحاسبي الصادر عن المنشاة للعام السابق مع إرفاق أرباح المنشاة في طلب الانضمام للبرنامج، فضلاً عن وجود فريق عمل للمنشأة، مشيراً إلى أنه يكون لأصحاب المشروعات إرفاق شهادات الجودة التي حصلت عليها المنشاة كإجراء اختياري لمن يرغب في الطلب المقدم للصندوق.

وأضاف الصندوق أن الانضمام للبرنامج يتيح للمواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأسيس مشروعاتهم بنظام «الفرنشايز» من خلال الانضمام لدورات تدريبية ينظمها الصندوق تؤهلهم لإقامة مشروعاتهم بهذا النظام، لافتاً إلى أنه يتولى مهمة القيام بعمليات تسويق وترويج واسعة لهذه المشروعات في الداخل والخارج لدى المنظمات العالمية المعنية بـ«الفرنشايز» من أجل تسهيل حصول المشروعات الوطنية على عقود «الفرنشايز».

وأشار إلى أن تشغيل المشروع بنظام «الفرنشايز» يسهم عامة في تخفيض معدلات فشل المشروعات، كما يسهم في تحسين بيئة المنافسة وزيادة جودة المنتجات والاستفادة من عمليات نقل التكنولوجيا بشكل موسع.