«ناسداك دبي»: إدراجان للحكومة الإندونيسية بملياري دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، عن إدراجين لصكوك من جانب الحكومة الإندونيسية، بقيمة تبلغ ملياري دولار أميركي: الأول بقيمة 1.25 مليار دولار والآخر بقيمة 750 مليون دولار.

وأفادت البورصة في بيان، بأن الإدراجين يؤكدان على العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولتي الإمارات وإندونيسيا، وهي الدولة الإسلامية الأكبر من حيث عدد السكان، فضلاً عن نمو دبي بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي.

وأشارت إلى أنه من المقرر تخصيص رأس المال المجموع من خلال الصكوك لمشروعات عدة تتضمن مبادرات التنمية المستدامة.

ووفقاً للبيان، تُعد الحكومة الإندونيسية من أكبر جهات إصدار الصكوك في «ناسداك دبي» من حيث القيمة وعدد الصكوك المدرجة، حيث تبلغ قيمة الأوراق المالية المدرجة في البورصة من جانب الحكومة الإندونيسية حالياً 16.5 مليار دولار من 12 إصداراً.وكانت الجهات الاستثمارية التي قامت بترتيب أحدث عمليات إدراج الصكوك من جانب الحكومة الإندونيسية هي «دويتشه بنك» وبنك دبي الإسلامي و«إتش إس بي سي» و«مانديري سكيورتيز» و«ماي بنك»، بينما كان المستشارون القانونيون لجهة الإصدار لهذه المعاملة «كليفورد تشانس» و«إيه زد بي» للاستشارات القانونية، في حين كان المستشارون القانونيون لجهات الترتيب والوساطة «وايت آند كيس» و«أسيجاف حمزة آند بارتنرز».