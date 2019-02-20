«فيتش» تمنح «أدنوك» تصنيفاً ائتمانياً مستقلاً من الدرجة «+AA»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، حصولها على تصنيف ائتماني مستقل من الدرجة (+AA) من وكالة «فيتش»، التي أوضحت أن هذا التصنيف يأتي نتيجة الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال «أدنوك» في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والربحية القوية، والمخزون الكبير، فضلاً عن تركيزها على زيادة العائد الاقتصادي، وتكامل أعمالها في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب الأداء القوي والملاءة المالية العالية.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن «فيتش» منحتها كذلك تصنيف (AA) بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي، وبما يعكس الروابط القوية بين «أدنوك» وحكومة أبوظبي.

من جهتها، ذكرت وكالة «فيتش» أن هذه التصنيفات تعد حالياً أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنحها لشركات النفط والغاز.

وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، إنه «بفضل توجيهات القيادة، تحقق (أدنوك) تقدماً كبيراً في مختلف جوانب الأعمال، وتأتي تصنيفات (فيتش) لتؤكد هذا التقدم الذي نعمل على تحقيقه اعتماداً على الجهود المتفانية لكوادرنا البشرية، التي أسهمت في النمو المستمر الذي تحققه المجموعة منذ تأسيسها».

وأضاف أن «هذه التصنيفات تعكس جودة الموارد عالمية المستوى لـ(أدنوك)، وأداءها ووضعها المالي القوي، ونموذجها الاستثماري، ونهجها لتوثيق الشراكات الاستراتيجية النوعية، والإدارة الاستباقية والفعالة لمحفظة الأصول ورأس المال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى الخطط والطموحات والأهداف الكبيرة التي تسعى الشركة لتحقيقها ضمن استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، بما في ذلك رفع الكفاءة، والارتقاء بالأداء وتعزيز المرونة وزيادة التركيز على البُعد التجاري والعائد الاقتصادي والربحية».

وذكر الجابر أن «هذه التصنيفات تعزز مكانة (أدنوك) وشفافيتها بالنسبة لكل الأطراف، بمن فيهم المساهمون والشركاء والمستثمرون ومؤسسات التمويل وكوادرنا البشرية، وذلك في سعينا لتعزيز الإدارة الاستباقية للموارد ومحفظة الأصول ورأس المال، لتحقيق قيمة أكبر من كل برميل نفط نقوم بإنتاجه».

وكان كل من «بنك أوف أميركا ميريل لينش» و«سيتي غروب» قدما الاستشارات الفنية اللازمة خلال عملية التصنيف الائتماني.

يشار إلى أن التصنيفات الجديدة من «فيتش» تعد نتيجة للنقلة النوعية التي تشهدها «أدنوك»، وتأكيداً على فاعلية استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، التي تستند إلى إرساء ثقافة مؤسسية تركز على الأداء المتميز وتعزيز الربحية وزيادة العائد الاقتصادي. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، حققت «أدنوك» إنجازات استثنائية كان أبرزها توحيد أعمال المجموعة وهويتها المؤسسية، وبدء تعاملها مع أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، ونجاح أول اكتتاب عام على أسهم إحدى شركاتها، وفتح باب المشاركة في الامتيازات أمام شركاء استراتيجيين جدد، والعمل على النمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات باستثمارات تبلغ قيمتها 165 مليار درهم، وإطلاق مزايدة تنافسية لمنح تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في أبوظبي.

- «أدنوك» نالت أعلى التصنيفات الممنوحة من «فيتش»

لشركات النفط والغاز.

- 165

مليار درهم استثمارات

لـ«أدنوك» للنمو

والتوسع في مجال

التكرير والبتروكيماويات.