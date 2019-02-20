بورتو تنضم إلى شبكة خطوط «طيران الإمارات» 2 يوليو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، اعتزامها إطلاق خدمة جديدة بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى مدينة بورتو، التي ستصبح ثاني وجهة للناقلة في البرتغال بعد العاصمة لشبونة، وذلك اعتباراً من الثاني من يوليو المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان أنها ستخدم رحلاتها إلى بورتو بطائرات «بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجات الثلاث: ثمانية أجنحة خاصة في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستو في درجة رجال الأعمال، و310 مقاعد مريحة مع مساحات رحبة بين الصفوف لتمديد القدمين في السياحية، مشيرة إلى أنها تخدم حالياً العاصمة البرتغالية برحلتين يومياً بطائرات من الطراز ذاته.

وأضافت الناقلة أن الخدمة الجديدة ستوفر للمسافرين من شمال البرتغال وإليها، وكذلك للمسافرين من وإلى مدن في شمال غرب إسبانيا قريبة من بورتو، مثل فيغو وسانتياغو دي كومبوستيلا، خيار السفر بسهولة إلى دبي، وعبرها إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوطها العالمية، لافتة إلى أن الرحلة بين دبي وبورتو ستعمل في أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «البرتغال عموماً، وبورتو على وجه الخصوص، تشهدان نمواً في أعداد السياح»، مشيراً إلى أن «خدمتنا الجديدة إلى جانب خدمة لشبونة برحلتين يومياً، ستسهم في تلبية الطلب المتزايد من المسافرين بغرض الترفيه والعمل».