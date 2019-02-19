«الاقتصاد»: 89% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجارية وخدمية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الدولة يشكل حالياً نحو 98% من إجمالي المشروعات، لافتاً إلى أن نسبة 89% من تلك المشروعات تنحصر بين قطاعي التجارة والخدمات.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنسبة 49% في الناتج القومي الإماراتي غير النفطي، متوقعاً أن تتضاعف أعدادها في سوق الدولة عموماً، ودبي خصوصاً خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف العفيفي خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس، لإعلان تفاصيل إطلاق «ملتقى الشركات الناشئة» أن دولة الإمارات تشكل حالياً منصة مثالية لاستثمارات الشركات الناشئة والمتوسطة، مع إتاحتها لعدد من الحوافز والتسهيلات التي تدعم نمو تلك المشروعات وتطورها وانطلاقها للأسواق الدولية.

وكشف أن «ملتقى الشركات الناشئة» سيستضيف أكثر من 500 شركة ناشئة ومتوسطة، إضافة إلى أكثر من 20 ألف زائر متوقع، ما يعكس القيمة الاقتصادية للملتقى، والمكانة التي جعلت من الدولة في صدارة وجهات الاستثمار التي يأتي إليها مجتمع الأعمال من أرجاء العالم.

واعتبر أن الملتقى يمثل فرصة كبيرة للمستثمرين والكيانات الاقتصادية من أنحاء العالم، للاطلاع على التطورات التي حققتها دولة الإمارات وما تمتاز به من تنوّع اقتصادي، ومدى التسهيلات والفرص الاستثمارية المتاحة في أسواقها.

بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة لـ«ملتقى الشركات الناشئة»، داوود الشيزاوي، إن دولة الإمارات تنبهت مبكراً إلى أهمية هذه المشروعات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فضلاً عن حجم الفرص الوظيفية التي تتيحها هذه الشركات، ما حدا بها إلى دعمها، والاستثمار فيها، وتطوير أدواتها حتى تتمكن من تعزيز قدراتها.

يذكر أن «ملتقى الشركات الناشئة» سيقام تحت شعار: «تسخير الرقمية العالمية لتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من الثامن وحتى 10 من أبريل المقبل.