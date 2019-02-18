المطاعم والمقاهي الكويتية بدبي ضمن الـ5 الأوائل في عدد الرخص

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، بأن عدد الرخص الكويتية الفعالة في إمارة دبي يصل حالياً إلى 2052 رخصة تضم 6507 من المستثمرين منهم 6181 من رجال الأعمال و326 من سيدات الأعمال، مشيراً إلى تصدّر نشاط المطاعم والمقاهي قائمة الأنشطة المهنية الكويتية، محققة بذلك المرتبة الخامسة من حيث عدد الرخص في إمارة دبي.

وأوضح التقرير، أن الرخص الكويتية توزّعت على حسب النشاط إلى تجارية (1501)، ومهنية (493)، وصناعية (45)، وسياحية (13)، لافتاً إلى أن عدد الرخص الكويتية التي تم إصدارها العام الماضي وصل إلى 168 رخصة بمعدل نمو وصل إلى 35.5% مقارنة بعام 2017.

وجاء إصدار التقرير عقب افتتاح المطعم الكويتي «أوبن فليم كيتشن» في منطقة الأزياء بدبي مول، وذلك ضمن مبادرة «جدم خير»، والذي يعتبر المشروع الكويتي الأول الذي يتمتع بمزايا هذه المبادرة الرامية إلى توطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال الذين يمثلون التجار وأصحاب الرخص التجارية، والعمل على دفع الشركات إلى التميز.

وقال مدير أول مراكز الخدمة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، حميد العامري، إن «قطاع الترخيص والتسجيل التجاري يعمل باستمرار على رفع مستوى كفاءة الأداء ويوفر بيئة خدمية مرموقة ومتميزة لتحقيق سعادة مجتمع الأعمال وتلبية احتياجاتهم في مختلف مناطق الإمارة».

إلى ذلك، افتتح قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي مطعم «باب المنصور» المغربي في منطقة «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة «جدم خير» أيضاً.

وأكد مدير أول قسم التوعية في اقتصادية دبي، أحمد الشاعر «حرص اقتصادية دبي على متابعة واقع الأعمال عن كثب، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي، لافتاً إلى أن الجهات المسؤولة تعتبر تلك الشركات لاعباً اقتصادياً ومساهماً تنافسياً في تنمية اقتصاد الإمارة». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال لخدمات التموين»، ربيع ضاهر، إن «مطعم باب المنصور يقدّم إبداعات المطبخ المغربي الأصيل، حيث عملنا بجد لجعل هذا المطعم وجهة فريدة في عالم الطهو».