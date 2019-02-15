«طيران الإمارات» توقّع صفقة مع «إيرباص» لشراء 70 طائرة بـ 78.5 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن طلبية لشراء 40 طائرة (إيرباص A330-900) و30 طائرة (A350-900)، وذلك بموجب اتفاقية وقعتها مع شركة «إيرباص» الأوروبية، مشيرة إلى أن القيمة الدفترية للصفقة تبلغ 21.4 مليار دولار (نحو 78.5 مليار درهم).

وأوضحت الناقلة، في بيان، أنها ستبدأ في تسلّم الجيل الجديد من طائرات (A330-900) و(A350-900) اعتباراً من عامي 2021 و2024 على الترتيب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها توصلت مع «إيرباص» إلى اتفاقية حول تسلّم ما تبقى من طلبية طائرات (A380)، حيث ستتسلم الناقلة 14 طائرة من هذا الطراز، ابتداءً من الآن وحتى نهاية عام 2021، ما سيصل بالطلبية من هذا الطراز إلى 123 طائرة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «بعد أشهر عديدة من المباحثات، توصلنا إلى اتفاق مع (إيرباص) و(رولز رويس)»، مضيفاً سموّه أن «(طيران الإمارات) دعمت بقوة طائرة (A380) منذ أن كانت مخططاً على الورق، وفي الوقت الذي نشعر بخيبة أمل جراء تقليص طلبيتنا وبالأسى لأن هذا البرنامج لا يمكن أن يستمر، فإننا نتقبل هذه الحقيقة».

وتابع سمو الشيخ أحمد بن سعيد، أنه «لاشك في أن (A380) طائرة رائعة يحبّها عملاؤنا وطاقمنا، كما أنها تمنح (طيران الإمارات) تميّزاً عن غيرها، وقد أظهرنا كيف يمكن للناس أن يسافروا بتميّز دائم، وأرسينا معايير رفيعة من خلال تقديم تجارب فريدة للعملاء على متن الطائرة (A380)، مثل حمام الدوش (شاور سبا) والصالون الجوي».

وأكد سموّه أن «هذه الطائرة ستحافظ على مكانتها كأحد أعمدة أسطولنا دخولاً إلى ثلاثينات هذا القرن، وكعادتها على الدوام، فإن (طيران الإمارات) ستواصل الاستثمار في منتجاتها وخدماتها الجوية، لكي نؤكد لعملائنا أن تجربة طائرة الإمارات (A380) ستكون متميزة دائماً وعلى أعلى المستويات».

وحول قرار «طيران الإمارات» شراء طائرات (إيرباص A330-900 وA350-900)، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «لانزال في (طيران الإمارات) محافظين على استراتيجيتنا القائمة على تشغيل أسطول حديث وعصري وفعّال من طائرات الجسم العريض».

وأضاف سموّه، أن «طلبيتنا لشراء 40 (طائرة A330neo و30 طائرة A350)، ستسهم في تعزيز تنوّع أسطول (طيران الإمارات)، ودعم نمو شبكة خطوطنا، ومنحنا المزيد من المرونة لخدمة الطلب الموسمي

أو الطارئ بصورة أفضل، كما سيلعب هذان الطرازان دوراً مهماً في وضع الخطط المستقبلية لأسطولنا وشبكة خطوطنا».

تشغيل الطائرات الجديدة

أفادت شركة طيران الإمارات، بأنها ستشغل طائراتها الجديدة (A330neo) لخدمة الوجهات الإقليمية القائمة، كما ستتيح لها خدمة مطارات أصغر، ما يفتح المجال لإضافة محطات جديدة إلى شبكة خطوطها العالمية، فيما أشارت إلى أن طائرات (A350)، ستعزز عملياتها على الخطوط الطويلة، ما سيوفر للناقلة مرونة إضافية في تخصيص السعة المطلوبة لخدمة الرحلات التي تستغرق ما بين 8 إلى 12 ساعة انطلاقاً من مقرها الرئيس في دبي.

14

طائرة «A380»

ستتسلّمها «الناقلة»

مع نهاية 2021.