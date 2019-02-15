2.12 مليار درهم صافي أرباح «أدنوك للتوزيع» في 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للتوزيع»، أمس، نتائجها المالية السنوية لعام 2018، التي أظهرت تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.128 مليار درهم، بنمو نسبته 18% مقارنة بعام 2017، بينما حققت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء للعام الماضي زيادة بنسبة 22%، لتصل إلى 2.774 مليار درهم.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن التدفقات المالية الحرة (الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء ناقص التكاليف الرأسمالية) سجلت ارتفاعاً بنسبة 32%، لتصل إلى 2.002 مليار درهم مقارنة بالتدفقات المالية الحرّة المعدّلة لعام 2017.

كما سجّلت الربحية زخماً مستمرّاً خلال عام 2018، ليصل هامش الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 12.1%، مقارنة بنسبة 11.5% في عام 2017. وارتفع ربح السهم ليسجل 0.17 درهم بنسبة نمو 18% على أساس سنوي.

وسجّل التدفّق المالي الناتج عن العمليات التشغيلية نمواً بنسبة 45% مقارنة بعام 2017، ليصل الى 4.914 ملايين درهم، مدفوعاً بالتدفقات المالية القوية للعمليات والإدارة الاستباقية لرأس المال العامل. وفي عام 2018، أصبحت «أدنوك للتوزيع» أول شركة تقدم خدمات بيع الوقود بالتجزئة في جميع إمارات الدولة، حيث تدير الشركة 376 محطة خدمة، و250 متجر تجزئة، و13 متجر «جيان» للخدمة السريعة حتى 31 ديسمبر 2018.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ«أدنوك للتوزيع»، المهندس سعيد مبارك الراشدي، إن «النتائج التي حققناها خلال عام 2018 تعكس طموحنا لتحقيق أداء مالي قوي والمحافظة عليه، من خلال أسلوب إداري متميز للعمليات، إلى جانب الاهتمام بمستوى خدمة العملاء».

وأكد أن «الشركة التزمت بتحقيق وعودها وفقاً لخطة العمل لعام 2018، فيما ستستمر في التركيز على المبادرات الهادفة إلى تعزيز نمو المبيعات، مع تسريع عمليّات التوسّع محلياً ودولياً، والتقدم بثبات نحو إحداث نقلة نوعية في الأداء، لتصبح ذات مستوى عالمي في مجال بيع الوقود وتجارة التجزئة».

وأشار الراشدي إلى أن «(أدنوك للتوزيع) نجحت، أخيراً، في تحقيق المزيد من التوسع محلياً، ماً أتاح لها فرصة تقديم منتجاتها وخدماتها المميزة للعملاء في مختلف إمارات الدولة، مع خططها لتحقيق المزيد من التوسع على المستويين المحلي والدولي خلال عام 2019».