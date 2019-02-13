142 مليار درهم مبيعات «التجزئة» في دبي خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت غرفة تجارة وصناعة دبي، بأن مبيعات تجارة التجزئة في الإمارة بلغت 142 مليار درهم خلال العام الماضي، بنمو سنوي نسبته 6.8%.

وكشف تحليل حديث للغرفة وصول مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي إلى 5.5 مليارات درهم في عام 2018، محققاً نمواً بلغت نسبته 19% مقارنة بعام 2017.

وتفصيلاً، أظهر تحليل لغرفة تجارة وصناعة دبي عن واقع قطاع التجزئة في الإمارة، أن مبيعات تجارة التجزئة في دبي بلغت 142 مليار درهم خلال العام الماضي، محققةً نسبة نمو سنوي قدرها 6.8%. وتوقع التحليل الذي أصدرته الغرفة، أمس، بمناسبة «قمة التجزئة» التي تبدأ أعمالها في دبي اليوم، بحضور نخبة من كبار رجال الأعمال والشخصيات البارزة على مستوى قطاع التجزئة من مختلف أنحاء العالم، أن يحقق قطاع التجزئة في دبي على المدى المتوسط نمواً سنوياً مركباً نسبته 5.2% خلال الفترة بين عامي 2018 و2023.

وبين التحليل المبني على البيانات الصادرة عن «يورومونيتور إنترناشونال»، أن هناك عوامل أسهمت في تعزيز أداء قطاع التجزئة في دبي خلال العام الماضي، أبرزها عروض التنزيلات الضخمة على مدار العام، فضلاً عن الابتكار من قبل تجار التجزئة في توفير خيارات ذكية وعروض تنافسية كالتوصيل المجاني وسحوبات وخدمات عملاء مميزة وزيادة ساعات العمل واستخدام التطبيقات الذكية، إضافة إلى اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستمرار تدفق السياح مع توفير تسهيلات ممنوحة في الحصول على تأشيرات دخول خاصة للقادمين من روسيا والصين.

وقدر التحليل بلوغ مبيعات التجارة الإلكترونية في دبي إلى 5.5 مليارات درهم في عام 2018، محققة نمواً بلغت نسبته 19% مقارنةً بعام 2017، مع وجود آفاق واسعة لنمو هذا القطاع المتنامي كونه استحوذ العام الماضي على نحو 4% فقط من إجمالي مبيعات التجزئة في دبي.

وكشف تحليل الغرفة أن مبيعات متاجر البقالة في دبي قدرت بـ47.1 مليار درهم خلال العام الماضي مع توقعات بتحقيقها نمواً سنوياً مركباً يبلغ 5.4% خلال الفترة بين 2018 و2023، لتبلغ مبيعاتها بحلول عام 2023 نحو 61.3 مليار درهم.

وذكر التحليل أن مبيعات الملابس والأحذية في دبي قدرت بنحو 26.9 مليار درهم العام الماضي، بنمو نسبته 3% مقارنة بعام 2017، مع توقعات ببلوغها 33 مليار درهم بحلول عام 2023، أي بنمو سنوي مركب يبلغ 4.2% خلال الفترة بين 2018 و2023.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن «قطاع التجزئة في دبي يواصل تحقيق المزيد من المكاسب معززاً مكانته كأحد أهم القطاعات المفضلة للاستثمار، ومساهماً رئيساً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة».

وأضاف أن «جميع المؤشرات والأرقام تجمع على حجم الفرص الواعدة التي سيوفرها هذا القطاع مستقبلاً مدفوعاً بكم كبير من الميزات الإيجابية، من أهمها التنوع الواسع لهذا للقطاع، وتسهيل ممارسة الأعمال، ووجود القوة الشرائية لدى المستهلكين، إضافة إلى توفر بنية تحتية متطورة تلبي جميع احتياجات الدعم اللوجستي وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية».

دبي الأولى عالمياً في إنفاق السياح

أظهر مؤشر «ماستر كارد» الصادر عام 2018 حول المدن الأكثر زيارة في العالم والذي يشمل تقييم 162 مدينة، أن دبي تتبوأ المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث إنفاق السياح. وتتصدر دبي المؤشرات العالمية من حيث متوسط حجم الإنفاق الإجمالي اليومي (التسوق والخدمات/‏‏‏ والنشاطات اليومية)، الذي وصل إلى 537 دولار لكل سائح يومياً خلال عام 2017، لكن حجم هذا الإنفاق زاد بنسبة 7.8% خلال العام الماضي ووصل إلى 579 دولاراً يومياً لكل سائح.

26.9

مليار درهم مبيعات الأحذية والملابس في دبي العام الماضي.