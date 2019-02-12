50% خصماً على رحلات فلاي دبي بمناسبة "عيد الحب"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

طرحت شركة فلاي دبي عروضاَ ترويجية على تذاكر الطيران خلال عيد الحب بخصم يصل إلى 50% على سعر تذكرة المسافر المرافق.

وذكرت الشركة في نشرة إلكترونية أنه سيكون بإمكان المسافرين استكشاف وجهات مثل بوخارست، وكولومبو، وهلسنكي، وكراكوف، وبراغ، وصلالة، وصوفيا، وتبيليسي، وزنجبار وغيرها، إذا ما تم حجز الرحلة بحلول منتصف نهار 17 فبراير للسفر من دبي بين 12 فبراير و 20 مايو 2019.

وبينت الشركة أنه يمكن للمتعاملين أيضاً حجز باقة عطلات من "فلاي دبي" إلى مجموعة من الوجهات، تشمل براغ أو كراكوف أو سريلانكا أو زنجبار وغيرها، بسعر يبدأ من 1449 درهماً للشخص الواحد شاملاً لتذاكر السفر فضلاً عن 3 ليال فندقية.