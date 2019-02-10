جولة استطلاعية لـ «تنمية المشاريع» للشركات المدعومة في «القرية العالمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام وفد من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بزيارة استطلاعية لأصحاب المشروعات المدعومة والمشاركة من قبلها في الموسم الـ23 من القرية العالمية. وأكدت المؤسسة، في بيان أمس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تفقد ومتابعة احتياجات الأعضاء وآلية العمل لديهم، والتأكد من تنافسية واستدامة مشروعاتهم الحالية، واستعدادها لتشكل قيمة مضافة، وكمساهم في دعم اقتصاد دبي ودولة الإمارات بشكل عام في المستقبل.

وترأس وفد المؤسسة مديرها التنفيذي، عبدالباسط الجناحي، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين ومديري الإدارات في المؤسسة، وإدارة القرية العالمية، يترأسهم الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي. واطلع الوفد على مشروعات الأعضاء في الموسم الـ23 للقرية العالمية، والبالغ عددها 30 مشروعاً، والمنتجات المعروضة من قبلهم للزوار. وقال عبدالباسط الجناحي: «تحرص (المؤسسة) في كل عام على اختيار القرية العالمية، كواحد من المواقع الاستراتيجية في تدشين المشروعات الناشئة، لأسباب عدة أبرزها التوافد الكبير من الزوار الذي يقدر بالملايين في كل موسم».

وأشار الجناحي إلى أنه سيتم تقييم المشروعات المشاركة، وقياس مدى رضا العملاء عن فكرة المشروع والمنتجات المعروضة، لدعم خططها واستراتيجيتها التوسعية.

من جهته، قال بدر أنوهي: «نحرص في القرية العالمية، بكوننا علامة إماراتية، على دعم المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، وذلك عن طريق توفير بيئة أعمال خصبة لهم أمام الملايين من الضيوف ودعمهم، من خلال مجموعة من التسهيلات والخدمات، التي نقدمها بهدف تعريفهم بأهم الممارسات العالمية في ريادة الأعمال».