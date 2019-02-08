«كابا»: الإمارات سادس أكبر أسواق النقل الجوي الدولي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفاد مركز آسيا الباسيفيك للطيران (كابا)، المتخصص في أبحاث النقل الجوي، بأن الإمارات حلّت في المركز السادس كأكبر أسواق النقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية المتاحة على الرحلات الجوية في مطارات الدولة، مشيرة إلى أنها توفر نحو 2.95 مليون مقعد على الرحلات الدولية كل أسبوع، بمعدل يصل إلى نحو 12 مليون مقعد شهرياً.

ووفقاً للمركز تواصل السوق الإماراتية تعزيز مكاسبها في قطاع الطيران الجوي الدولي، مع التوسعات المستمرة للناقلات الجوية، التي تعمل في مطارات الدولة، والتي تحتل المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الطاقة المقعدية المتوافرة على الرحلات الجوية.

وذكرت دارسة - أجراها المركز وحصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها - أن الإمارات تخطت أسواق عالمية كبيرة، منها فرنسا واليابان وتايلاند وإيطاليا وكوريا الجنوبية والهند، موضحة أن السوق الأميركية حلّت في المركز الأول عالمياً بنحو 5.4 ملايين مقعد أسبوعياً، تلتها المملكة المتحدة بأكثر من 4.8 ملايين مقعد، فيما حلّت ألمانيا في المركز الثالث بنحو أربعة ملايين مقعد، بينما جاءت الصين رابعاً مع 3.9 ملايين مقعد، في حين حلّت إسبانيا في المرتبة الخامسة مع نحو ثلاثة ملايين مقعد. يشار إلى أن مطار دبي الدولي، لايزال يحتفظ بمركزه كأكبر مطار في العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية، وبفارق كبير وصل العام الماضي إلى 14 مليوناً، مقارنة بمطار «لندن هيثرو» البريطاني، الذي يحتل المركز الثاني، وفقاً لبيانات لمؤسسة «أو إيه جي» البريطانية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

12

مليون مقعد شهرياً

السعة المقعدية على

الرحلات في المطارات

الإماراتية.

- الدولة تخطت أسواق

عالمية كبيرة، منها

فرنسا واليابان وتايلاند.