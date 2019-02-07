موانئ "بي آند كو" تحدد هوية العامل المُتوفى بميناء بوساسو

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

حددت "موانئ بي آند أو"، المملوكة لدبي والتابعة لسلطة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، هوية أحد العاملين لديها الذي توفي في الحادث الأخير الذي وقع يوم الاثنين 4 فبراير في ميناء بوساسو في بونتلاند، بأنه بول أنتوني فورموزا مدير الميناء.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"موانئ بي آند أو" رادو أنطولوفيتش: "لقد نلقينا بعميق الحزن والأسى نبأ وفاة صديقنا وزميلنا في العمل. ونتقدكم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى عائلة الفقيد ومشاعرنا معهم في هذا الوقت العصيب ".

وفي أعقاب الحادث الأليم الذي وقع داخل الميناء، عملت الشركة على تقديم الدعم النفسي و التوجيه المعنوي لموظفيها للتعافي من آثار هذه الصدمة.

كما تواصل الشركة التعاون بشكل كامل مع التحقيقات الجارية من قبل الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادث وتؤكد التزامها الثابت بنجاح المشروع.

وأضاف أنطولوفيتش: " استؤنفت العمليات في الميناء بعد إجراء مراجعة أمنية، وستستمر "موانئ بي آند أو" في مواصلة تطوير الميناء بالشراكة مع الحكومة لما فيه الفائدة لسكان بونتلاند".