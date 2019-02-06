«إمباور» تحصل على قرض مشترك بـ 1.5 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس، عن حصولها على قرض مشترك بقيمة مليار و500 مليون درهم، من خلال مجموعة بنوك محلية وإقليمية وعالمية، وذلك لتمويل المشروعات الجديدة التي تعتزم المؤسسة تنفيذها مستقبلاً.

ووقّع اتفاقية القرض الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، والرئيسة التنفيذية لـ«سيتي بنك»، أليسار أنطونيوس، ونائب الرئيس التنفيذي مدير عام الأعمال المصرفية التجارية في بنك الإمارات دبي الوطني، أحمد القاسم، والرئيسة التنفيذية لـ«ستاندرد شارترد»، رولا أبومانع، والنائب التنفيذي للرئيس رئيس مجموعة التمويل والاستثمار المصرفي للشركات في بنك المشرق، أحمد عبدالعال، ومدير عام مجموعة «سامبا المالية» فرع دبي، مانبير ديلون.

وذكرت «إمباور» في بيان أنه سيتم توظيف القرض بهدف زيادة القدرة الإنتاجية والبنية التحتية لتبريد المناطق لمشروعات عدة في مناطق مختلفة، منها قرية جميرا الجنوبية، ومنطقة الإنتاج الإعلامي، والخليج التجاري، و«برشا هايتس»، وواجهة ديرة البحرية وغيرها، مشيرة إلى أنه سيتم تسديد أقساط القرض على دفعات نصف سنوية.

وقال بن شعفار، إن «للبنوك ثقة كبيرة بالأعمال ذات الأداء القوي ولهذا تمت تغطية قرض (إمباور) بأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف، ما يعكس ثقة البنوك بأعمالنا».

وأضاف: «هذا التمويل الذي يأتي من بنوك محلية وإقليمية وعالمية هو مساهمة لنمو قطاع تبريد المناطق، وهو أحد أكثر القطاعات أماناً على الصعيد الاستثماري والعائد المالي».

وأكد بن شعفار أن «تمويل البنوك لمشروعات تبريد المناطق يسهم في زيادة كفاءة الطاقة والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث إن آلية تبريد المناطق توفر ما يعادل 50% من الطاقة مقارنة بخدمات التبريد التقليدية، وبذلك تصبح البنوك شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة، وتحقق أهدافها من الاستدامة المالية».