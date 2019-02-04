المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أوضحت اقتصادية دبي، أن شركة الأعمال المدنية، هي الشركة التي يكون فيها شريكان ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬يمارسون‭ ‬الأنشطة‭ ‬المهنية فقط‭ ،‬مثل‭ ‬نشاط‭ ‬خياطة‭ ‬الملابس‭ ‬أو‭ ‬صالونات‭ ‬التجميل أو الاستشارات أو التدريب وغيرها.

وأفادت بأن ‬الفئة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لتأسيس ‬شركة الأعمال‭ ‬المدنية تكون كما يلي:

■يجوز‭ ‬لمواطني‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ممارسة‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المندرجة‭ ‬ضمن‭ ‬هذا‭ ‬الشكل‭ ‬القانوني،‭ ‬شريطة‭ ‬استيفاء‭ ‬المتطلبات‭ ‬والشروط‭.

‬ ■يجوز‭ ‬لشخصين‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬أعمال‭ ‬مدنية‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬مهني‭ ‬معين، ‬دون‭ ‬اشتراط‭ ‬تعيين وكيل ‬خدمات‭ ‬محلي.‭

■‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬شريك‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مواطني‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬فيشترط‭ ‬هنا‭ ‬إما‭ ‬تعيين‭ ‬وكيل‭ ‬خدمات‭ ‬محلي‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات، ‬أو‭ ‬دخوله‭ ‬كشريك‭ ‬معهم بأي نسبة كانت.

■في حال كان الشريك شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون النشاط الممارس مماثلاً لنشاط الشركة.

■‬يجوز‭ ‬لشخصين‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬أعمال‭ ‬مدنية،‭ ‬شريطة‭ ‬تعيين‭ ‬وكيل‭ ‬خدمات‭ ‬محلي‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬‬أو‭ ‬دخوله‭ ‬كشريك‭ ‬معهم بأي نسبة كانت.‭

■يجوز أن يكون الوكيل شركة (شخص اعتباري)، على أن يكون جميع أطرافها من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.