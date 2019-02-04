أوضحت اقتصادية دبي، أن شركة الأعمال المدنية، هي الشركة التي يكون فيها شريكان أو أكثر يمارسون الأنشطة المهنية فقط ،مثل نشاط خياطة الملابس أو صالونات التجميل أو الاستشارات أو التدريب وغيرها.
وأفادت بأن الفئة المؤهلة لتأسيس شركة الأعمال المدنية تكون كما يلي:
■يجوز لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة جميع الأنشطة المندرجة ضمن هذا الشكل القانوني، شريطة استيفاء المتطلبات والشروط.
■يجوز لشخصين أو أكثر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس شركة أعمال مدنية لمزاولة نشاط مهني معين، دون اشتراط تعيين وكيل خدمات محلي.
■في حالة وجود شريك أو أكثر من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، فيشترط هنا إما تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات، أو دخوله كشريك معهم بأي نسبة كانت.
■في حال كان الشريك شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون النشاط الممارس مماثلاً لنشاط الشركة.
■يجوز لشخصين من مواطني الدول الأخرى تأسيس شركة أعمال مدنية، شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة الإمارات، أو دخوله كشريك معهم بأي نسبة كانت.
■يجوز أن يكون الوكيل شركة (شخص اعتباري)، على أن يكون جميع أطرافها من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.