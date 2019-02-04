مشروعات ناشئة في دبي توفّر حلولاً لتحدّيات تواجهها شركات كبرى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، اختتام الدورة الثالثة من برنامج «شبكة شراكات الأعمال» بالإعلان عن شراكات وتعاون بين شركات ناشئة وأخرى بارزة في الإمارة، لبحث سبل التعاون المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه شركات كبرى بارزة، من خلال حلول توفرها الشركات الناشئة.

وأوضحت الغرفة، في بيان أمس، أنه شارك في البرنامج بدورته الثالثة أربع شركات رئيسة في إمارة دبي، هي: «مجموعة بريد الإمارات» و«أسواق» و«سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط» و«أكسيوم تليكوم»، حيث عرضت كل شركة التحديات التي تواجهها في عملياتها وأنشطتها، في حين قامت الشركات الناشئة بتقديم حلول لمعالجة هذه التحديات.

ووقّعت «أسواق» ثلاث اتفاقيات مع الشركات الناشئة: «ستور دي إن إيه» و«الجوريثم ريسيرش» و«ماب آيديا»، وذلك في عدد من المشروعات التي تشمل استخدام حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة وتجربة العملاء.

كما وقعت «مجموعة بريد الإمارات» اتفاقية مع الشركة الناشئة «سايف درايفينغ نيتورك»، لبحث التعاون واستكشاف الفرص في إيجاد حلول وبرامج مبتكرة لتحسين وتعزيز سلامة موظفي بريد الإمارات.

من جهتها، وقعت «أكسيوم» اتفاقيتين أوليتين مع كل من «وكزوز» و«انتيويتو»، في حين وقعت شركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط» اتفاقية مع الشركة الناشئة «فريندي كار»، للتعاون لمواجهة التحديات التي تواجهها شركة «سوميتومو»، التي تشمل إيجاد حلول وخدمات ومنتجات مبتكرة في مجالات النقل.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، ماجد سيف الغرير، إن «شبكة شراكات الأعمال نجحت من خلال الدورات السابقة في إيجاد منصة مثالية لبناء شراكات استراتيجية بين شركات القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة على النمو والتطور».